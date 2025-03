Luigi Vincenzi: “In Italia ci sono molti edifici datati e necessitano sempre più di ristrutturare le facciate esterne”

19 Marzo 2025

– L’Italia ha un patrimonio immobiliare di grande valore ed è una vera ricchezza. Però in molte città la costruzione dei condomini risale tra gli anni ‘50 e ’70 e diventano prioritari interventi di ristrutturazione.

Roma, 19 marzo 2025.In Italia il 50% dei condomini è stato costruito tra gli anni ‘50 e ’70, mentre solo il 5% dagli anni 2000. Il patrimonio immobiliare nel nostro Paese mostra quindi una situazione di abitazioni datate, che necessitano sempre più di una ristrutturazione estetica ed energetica delle facciate esterne. La ristrutturazione energetica, in particolare, è fondamentale per ridurre le dispersioni termiche, migliorare l’efficienza dell’isolamento e ridurre l’impatto ambientale complessivo degli edifici. Inoltre, interventi di questo tipo potrebbero anche portare a un significativo risparmio economico per i residenti, abbattendo le bollette energetiche. “Molti edifici ormai hanno superato i 50 anni di vita: non solo presentano segni evidenti di usura, ma potrebbero anche non essere più conformi agli standard edilizi moderni, sia in termini di efficienza energetica che di comfort abitativo – conferma Luigi Vincenzi, amministratore dell’impresa Romana Appalti 2 –. Per questo si rendono sempre più bisognose di ristrutturazione. Nelle ristrutturazioni interne, inoltre, si cerca di ottimizzare al meglio gli ambienti secondo le nuove esigenze della vita e delle famiglie. Tutti questi interventi non vanno visti come un costo, ma come un investimento. Un immobile ristrutturato, infatti, acquisisce un maggiore valore dopo una ristrutturazione”.

Gli interventi a livello energetico sono oggi un elemento indubbiamente basilare, in un contesto in cui la sostenibilità e la riduzione dei consumi energetici sono temi centrali. È importante, però, che i lavori vengano realizzati con la giusta competenza e qualità. “Consiglio sempre di fare molta attenzione all’impresa edile a cui ci si rivolge – sottolinea Vincenzi – perché la ristrutturazione deve essere fatta a regola d’arte. Purtroppo con il recente Super Bonus 110 c’è stato un proliferare di imprese improvvisate che hanno eseguito lavori di scarsa qualità e oggi alcuni, che si sono affidati, ne stanno pagando le conseguenze. È preferibile per questo scegliere una ditta non solo in funzione del prezzo, ma soprattutto in base all’esperienza comprovata attraverso dati, immagini e storico dei lavori svolti”. Una buona ristrutturazione esterna di un immobile, inoltre, può diventare anche l’occasione per fare altri interventi. “In un cantiere il costo maggiore è la messa in opera e in sicurezza – evidenzia Luigi Vincenzi –. Per questo, quando si ristruttura una facciata, si può sfruttare ad esempio la presenza dell’impalcatura per fare interventi strutturali o l’adeguamento dal punto di vista energetico. Suggerisco, però, prima di tutto di vedere insieme al proprio progettista se e quali interventi possono essere eseguiti”.

Altro aspetto significativo è l’opportunità di affidare la ristrutturazione ad una ditta che assicuri il chiavi in mano. “Come Romana Appalti 2 abbiamo la gestione diretta di ogni lavoro e ci prendiamo tutte le responsabilità per risolvere eventuali problemi, sia durante i lavori che una volta completati e soprattutto negli anni a seguire. Tra l’altro, rilasciamo 10 anni di garanzia sui lavori fatti ed abbiamo un’assicurazione a livello aziendale, due aspetti che possono fare la differenza”, conclude Luigi Vincenzi. Una ristrutturazione delle facciate, realizzata a regola d’arte, si presenta come un valido investimento per aumentare il valore dell’immobile e l’occasione per efficientarlo dal punto di vista energetico. È quanto suggerisce la ditta edile Romana Appalti 2, con esperienza da due generazioni nel settore edile e punto di riferimento nel territorio laziale.

