Luja: è arrivata una nuova generazione di cateteri

(Adnkronos) – Coloplast lancia Luja, il primo catetere intermittente maschile progettato per ridurre il rischio di infezioni alle vie urinarie

Bologna, 11/05/2023. Coloplast, multinazionale leader nella realizzazione di dispositivi e servizi in ambito medico, lancia sul mercato LujaTM, un catetere innovativo che riduce il rischio di infezioni alle vie urinarie, portando a termine uno svuotamento completo della vescica grazie alla Micro-hole Zone Technology, senza dover riposizionare il catetere.(1) Un vero cambio di paradigma, quello che l’azienda danese offre con il nuovo prodotto.

Il 90% delle persone che usufruiscono di cateteri intermittenti adotta una tecnica di riposizionamento del catetere(2): questo fattore è dovuto principalmente alla conformazione classica del catetere, che, possedendo convenzionalmente due fori, non permette uno svuotamento totale della vescica senza dover riposizionare il catetere.

Riflettendo sulle sfide quotidiane che le persone con disturbi urinari si trovano a dover affrontare, è possibile affermare che la qualità della loro vita può essere fortemente compromessa.(2) Svolgere attività giornaliere come passeggiare, partecipare agli impegni familiari o sostenere ritmi lavorativi diventano degli ostacoli, non solo per il corpo ma anche per la mente.

Per il 45% degli utilizzatori di cateteri intermittenti, la prevenzione delle infezioni alle vie urinarie rappresenta l’obiettivo più grande da raggiungere.(3) Tra i principali rischi di incorrere in tali disturbi, lo svuotamento incompleto della vescica è tra i più importanti fattori correlati al catetere.(4)Tra i dati emersi da una survey condotta da Coloplast, sulla popolazione italiana nel marzo 2022, emerge che lo svuotamento completo della vescica determina insicurezza.(2)

LujaTM è il risultato di un prezioso e complesso lavoro di team, reso possibile grazie ad un lungo progetto di ricerca e studi scientifici condotti nei laboratori Coloplast, che hanno avuto la collaborazione di personaggi chiave dell’innovazione urologica mondiale.

L’azienda, con LujaTM, punta ancora una volta all’innovazione e alla ricerca: il nuovo dispositivo permette uno svuotamento vescicale completo, in un unico flusso senza interruzioni,(1) grazie a più di 80 micro-fori presenti sulla struttura del catetere. Una grande novità, rispetto a tutti gli altri modelli in commercio che presentano solo due fori.

“Attraverso la condivisione e l’attenzione alle persone cerchiamo di dare il nostro contributo per migliorare la qualità della vita dei nostri utilizzatori. Luja è un prodotto virtuoso che definisce uno standard completamente nuovo nell’ambito del cateterismo intermittente: sarà un contributo significativo alla crescita della nostra attività di supporto alle persone che praticano cateterismo, grazie alla continua ricerca e innovazione” afferma Patrizia Turrini, Country Manager Coloplast Italia.

Portavoce del supporto fornito da Coloplast ai suoi utilizzatori è anche Mattia Cattapan, campione di Kart Cross in carrozzina e fondatore dell’Associazione CROSSabili: “Quando ho avuto l’incidente dopo un primo momento di sconforto, ho cercato di dare un senso a quanto mi fosse successo. Dopo tre anni difficili, ho ripreso a inseguire i miei sogni, ritornare a correre, nonostante le difficoltà dovute anche all’incontinenza. Ecco perché Luja mi entusiasma! Ho provato in anteprima il catetere e grazie alle sue caratteristiche innovative ha impattato significativamente sulla mia vita, velocizzando e migliorando la mia quotidianità” afferma Mattia.

“Sono orgoglioso di ciò che possa fare Luja per ridurre il rischio di infezioni del tratto urinario per le persone che utilizzano cateteri intermittenti” afferma Kristian Villumsen, Presidente e CEO Coloplast.

Coloplast è il leader del mercato globale dei prodotti per la cura della continenza. Per i prossimi anni la sfida si propone sempre più ambiziosa, aspirando ad una diffusione sempre più ampia del prodotto. SCARICA Press Kit LUJA

