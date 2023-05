LunaJets registra un calo drastico dopo l’Epoca d’oro

Maggio 29, 2023

Il mercato europeo sta affrontando un difficile momento di ritorno alla realtà.

GINEVRA, 29 maggio 2023 /PRNewswire/ —

Mercato dell’aviazione privata

Dopo due anni di crescita insostenibile post-pandemia, il mercato dell’aviazione commerciale sta subendo un notevole rallentamento. “Il nostro settore è altamente ciclico ed esposto a macro-oscillazioni, non siamo sorpresi da questo rallentamento in Europa. Avevamo ampiamente previsto questa situazione (comunicato stampa LunaJets a Ebace 2022), ma rimaniamo comunque molto preoccupati per questo nuovo mercato”. ha osservato Eymeric Segard, CEO di LunaJets.

“I bassi tassi di interesse, le fusioni e acquisizioni e le attività aziendali ai massimi storici appartengono chiaramente al passato, poiché prevediamo un calo drastico per il nostro settore con potenziali rischi di dislocazione dell’approvvigionamento se le condizioni rimangono invariate” ha concluso Segard.

Per visualizzare il comunicato stampa multimediale, cliccare su: https://www.multivu.com/players/uk/9173451-lunajets-sees-hard-landing-after-golden-age/

Un lento avvio dell’anno per LunaJets

“Siamo lieti di segnalare una crescita dei ricavi del 40%, pari a quasi 150 milioni di dollari, e un record di 1.250 nuovi clienti per il 2022, nonostante un rallentamento a partire dallo scorso agosto. Tuttavia, da gennaio I nostri ricavi e il volume delle prenotazioni sono diminuiti del 3%” ha commentato Guillaume Launay, il Responsabile vendite del Gruppo, “deludente ma ben al di sopra della media di mercato”.

“Complessivamente, il nostro livello di prenotazioni anticipate estive, sebbene leggermente più tardive del solito, rimane forte, mentre i prezzi e la disponibilità sono nettamente migliorati rispetto allo scorso anno. Ora prevediamo il ritorno alla normalità dopo la caotica estate 2022, poiché i problemi relativi agli aeroporti e alle forniture si sono ridotti in modo significativo”, ha aggiunto.

Nuovi uffici e dirigenti

“LunaJets, una piattaforma di mercato indipendente con un forte marchio e una solida situazione finanziaria (priva di debiti) che sfrutta la sua esperienza di 15 anni di crescita disciplinata e redditività, è in una posizione unica, per affrontare le nuove sfide e opportunità nel settore dei jet privati”, afferma Alain Leboursier, Direttore generale di LunaJets.

“Pensiamo come una start-up e ci comportiamo come un gruppo globale, questo rallentamento del mercato a breve termine non ci distrae dalla nostra strategia a lungo termine e abbiamo aperto tre nuovi uffici a partire da gennaio. Lo scorso febbraio, al DIFC a Dubai, diretto da Caroline Cresp, ad aprile a Zurigo, diretto da Thomas Hauser e infine due settimane fa a Madrid, diretto da Carlos Matallana, ex dirigente di Gestair, il principale operatore spagnolo”, conclude.

Poiché la nostra strategia chiara e disciplinata sta attirando nuovi dipendenti e dirigenti, siamo lieti di annunciare la recente nomina di Roman Nefedov, proveniente da Ralph Lauren, a nuovo Direttore Marketing.

Questa espansione internazionale testimonia la visione centrale di LunaJets nel creare la piattaforma più efficiente per prenotare charter ovunque nel mondo. Grazie alle sue competenze uniche, LunaJets mira a garantire l’accesso ai migliori operatori, alla flotta e agli aerei più recenti utilizzando carburante SAF e compensando così la sua carbon footprint.

INFORMAZONI SU LUNAJETS

LunaJets è uno dei principali fornitori a livello globale di soluzioni per il charter di jet privati con sede a Ginevra, Londra Parigi, Monaco, Riga, Dubai, Zurigo e Madrid.

Con un team di oltre 85 esperti, basato sulle sue tecnologie private, LunaJets fornisce consulenza indipendente per la prenotazione di qualsiasi jet privato in qualsiasi parte del mondo, 24 ore su 24. Offre il servizio più flessibile del mercato su tutti i tipi di voli. Nel 2015, LunaJets è stato il primo broker di charter a ottenere la certificazione ARG/US al di fuori degli Stati Uniti. Una certificazione che detiene ancora oggi. L’azienda è stata fondata nel 2007 da Eymeric Segard, l’attuale CEO.

Comunicazioni aziendali: Dipartimento Marketing +41 22 782 12 12, press@lunajets.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2084465/LunaJets_Geneva_Office.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1248766/4052177/LunaJets_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/lunajets-registra-un-calo-drastico-dopo-lepoca-doro-301836459.html