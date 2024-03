L’Unione Europea e l’economia della felicità. Lavoro, transizioni, partecipazione

29 Marzo 2024

(Adnkronos) – Un incontro pubblico per discutere dell’Europa possibile.

Con Leonardo Becchetti, Giuseppe Guerini, Augusto dell’Erba, Dario Nardella, Antonio Patuelli

29 marzo 2024. L’Unione Europea che uscirà dalle prossime elezioni del Parlamento Europeo di giugno si troverà di fronte problemi di particolare complessità: tensioni geopolitiche e conflitti in atto, indebolimento dei meccanismi di rappresentanza e partecipazione attiva, evoluzione dei contenuti e del “senso” del lavoro, crisi ambientale e riconversione energetica, transizione digitale, prospettive della competitività. Tutti temi e questioni che hanno un impatto diretto o indiretto sulla vita di 470 milioni di cittadini e cittadine europei.

In una logica di promozione di un paradigma centrato sul protagonismo e la partecipazione delle persone e delle comunità, la visione dell’Economia Civile può costituire un riferimento vivo e stimolante. Anche per porre nelle prospettive delle democrazie liberali il tema della “felicità condivisa”, come indicò 270 anni fa Antonio Genovesi, iniziatore della Scuola napoletana dell’Economia Civile. Fiducia, reciprocità, riduzione delle disuguaglianze e bene comune gli ingredienti di una possibile visione dell’Unione Europea che dia più spazio alla costruzione dal basso di soluzioni efficaci a problemi nuovi e meno nuovi.

L’Europa deve anche “ritrovare un’anima”, come direbbe Jacques Delors, oltre che unitarietà di visione nel Progetto europeo. E provare a garantire la sicurezza e a riprendere il cammino di costruzione della pace.

Per individuare le linee di un’azione di rinnovamento possibile, “NeXt – Nuova Economia per tutti” promuove un dibattito pubblico che si terrà giovedì 4 aprile 2024 a Roma presso il Palazzo della cooperazione, Via Torino 146 con inizio alle ore 11.15, al quale parteciperanno il Direttore scientifico del Festival dell’Economia Civile (e co-fondatore di NExT) Leonardo Becchetti; il Portavoce della Categoria Economia Sociale del Comitato Economico e Sociale Europeo, Giuseppe Guerini; il presidente di Federcasse, Augusto dell’Erba; il Sindaco di Firenze Dario Nardella. Porterà un saluto anche il Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli.

L’evento sarà moderato dalla giornalista Eva Giovannini di Rainews 24.

L’incontro si colloca nel percorso di avvicinamento alla sesta edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile che si terrà come di consueto a Firenze (Palazzo Vecchio) dal 3 al 6 ottobre prossimi.