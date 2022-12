L’uomo d’affari e filantropo Tallarini premiato ai Bond Street Awards 2022 a Londra

Dicembre 13, 2022

WHITE PLAINS, N.Y., 13 dicembre 2022 /PRNewswire/ — Louis Tallarini, Presidente del World Baseball Network, sarà premiato ai Bond Street Awards 2022, che si terranno alla House of Commons di Londra il 14 dicembre.

Tallarini ha avuto una carriera di successo nel settore immobiliare negli Stati Uniti. È presidente e CEO di Real Property Investors, Inc. una società di consulenza e gestione di patrimoni immobiliari con uffici a Westchester County, N.Y., Pittsburgh, St. Louis e Uncasville, in Connecticut, ed è cofondatore di Valuexpress, un’azienda che si occupa di mutui commerciali a livello nazionale, di cui è amministratore delegato. Il suo ultimo progetto, il World Baseball Network, è stato concepito dal figlio Matthew e mira a fornire una copertura in lingua inglese del baseball internazionale.

“È un grande onore essere qui a Londra ai Bond Street Awards per il 2022”, ha dichiarato Tallarini. “Le mie congratulazioni a tutti gli altri premiati”.

Tallarini è stato anche cofondatore e presidente della Italian Language Foundation, una società 501(c)3 senza scopo di lucro, dove ha raccolto fondi e coordinato i contributi di organizzazioni nazionali e della Repubblica Italiana che nel 2011 hanno portato al ripristino del programma Advanced Placement di lingua e cultura italiana nelle scuole americane, dopo la sospensione nel 2009. Il Governo italiano ha conferito a Tallarini il titolo di Grande Ufficiale dell’Ordine della Stella della Solidarietà Italiana, che premia gli espatriati italiani e gli stranieri che hanno dato un contributo straordinario alla ricostruzione dell’Italia dopo la seconda guerra mondiale, come riconoscimento dell’impegno profuso.

Dopo essere stato presidente della Columbus Citizens Foundation, sponsor della parata annuale del Columbus Day a New York dal 2006 al 2009 e Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 2010 al 2014, Tallarini è stato anche Direttore generale della Columbus Weekend Celebration, che comprende la parata del Columbus Day.

I Bond Street Awards sono premi internazionali che vengono assegnati ad aziende, imprenditori e manager la cui cultura aziendale corrisponde ai più alti standard etici e professionali e che si sono distinti per le loro intuizioni e capacità, la gestione, lo sviluppo, l’innovazione e la ricerca. I premiati hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo di una attività aziendale etica dimostrando intraprendenza, creatività e impegno ai massimi livelli.

Il World Baseball Network è una testata giornalistica online che si occupa di baseball in tutto il mondo e si rivolge agli appassionati degli Stati Uniti e di altre nazioni anglofone.

