LyondellBasell annuncia l’acquisizione del Gruppo Mepol

Marzo 13, 2023

– Impianti in Italia e in Polonia produrranno composti e polimeri riciclati per diversi mercati

ROTTERDAM, Paesi Bassi e FERRARA, Italia, 13 marzo 2023 /PRNewswire/ — LyondellBasell (NYSE: LYB) e il Gruppo Mepol hanno annunciato, in data odierna, di aver sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione da parte di LyondellBasell del Gruppo Mepol, un produttore di composti riciclati ad alta valenza tecnica, con sedi in Italia e in Polonia, il quale ricomprende Mepol S.r.l. e le controllate Polar S.r.l. e Industrial Technology Investments Poland Sp.z.o.o.

“Questa acquisizione testimonia l’impegno di LyondellBasell nel far progredire l’economia circolare” ha dichiarato Torkel Rhenman, Vice Presidente Esecutivo della divisione Advanced Polymer Solutions di LyondellBasell. “Grazie all’esperienza del Gruppo Mepol nel settore dei composti sostenibili e alle capacità di LyondellBasell, sarà possibile rafforzare l’offerta a favore dei nostri clienti della nostra famiglia di prodotti CirculenRecover e di altre soluzioni sostenibili.”

Mirco Melato, CEO di Mepol ha commentato: “siamo lieti di poter unire le nostre forze con LyondellBasell, punto di riferimento nel proprio settore che da molti anni gode della nostra stima. LyondellBasell condivide il nostro impegno verso la sostenibilità e grazie alle sue dimensioni e alle sue risorse, l’unione delle nostre attività sarà in grado di soddisfare ancor meglio le esigenze della clientela.”

LyondellBasell continua a essere un pioniere nell’offerta ai propri clienti di soluzioni circolari e a basso impatto ambientale. La società, lo scorso novembre, ha avviato la fase di ingegnerizzazione per un nuovo impianto di riciclo avanzato nel proprio stabilimento di Wesseling, in Germania. LyondellBasell attualmente dispone di stabilimenti per il riciclo meccanico nei Paesi Bassi e in Belgio e sta sviluppando nuovi impianti di selezione e riciclo di rifiuti plastici a Houston e in Germania, in Cina e in India, come annunciato durante l’ultimo trimestre del 2022.

Il perfezionamento dell’operazione è subordinato all’approvazione da parte delle relative autorità regolamentari e ad altre tipiche condizioni sospensive. Durante questo periodo il Gruppo Mepol continuerà a operare in modo autonomo. Jones Day and Wardynski & Partners sono stati i consulenti legali di LyondellBasell per l’operazione. Per il Gruppo Mepol Special Affairs S.r.l. ha svolto l’incarico di advisor finanziario e Gitti & Partners funge da advisor legale.

A proposito di LyondellBasellIn qualità di azienda di riferimento dell’industria chimica a livello mondiale, LyondellBasell si impegna ogni giorno al fine di essere l’azienda più sicura, meglio gestita e più apprezzata del proprio settore. I prodotti, i materiali e le tecnologie della società stanno contribuendo a promuovere soluzioni sostenibili per la sicurezza alimentare, l’accesso all’acqua pulita, l’assistenza sanitaria e l’efficienza dei carburanti in più di 100 mercati internazionali. LyondellBasell attribuisce estrema importanza ai valori di diversità, equità e inclusione e sta promuovendo e implementando il proprio programma Advancing Good con un’attenzione particolare verso il nostro pianeta, le comunità in cui LyondellBasell è presente e i suoi futuri dipendenti. LyondellBasell è particolarmente orgogliosa delle tecnologie innovative che sviluppa e dell’attenzione che riserva ai propri clienti. LyondellBasell ha innalzato l’asticella delle proprie ambizioni e iniziative in tema di economia circolare e clima al fine di dare risposta alle sfide globali in materia di gestione dei rifiuti plastici e della riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Per ulteriori informazioni, si invita a visitare www.lyondellbasell.com o a seguire @LyondellBasell su LinkedIn.

A proposito del Gruppo MepolForte di un’esperienza trentennale, Mepol integra la sostenibilità nella sua strategia industriale sulla pianificazione e sul controllo delle sue attività di riciclo delle materie plastiche e sulla produzione di compound termoplastici formulati con materiali da recupero. La responsabilità sociale d’impresa per Mepol è da sempre asset strategico che, grazie a una costante attività di ricerca e sviluppo, la pone come leader di mercato per i prodotti eco-sostenibili per svariate applicazioni, dall’arredamento all’automotive, dal children al settore elettrico ed elettronico.

La mission del gruppo non si limita ad accompagnare il cliente nella transizione ai prodotti riciclati ma si estende nel fornire un servizio di gestione degli scarti e del recupero degli imballaggi, a supporto dei requisiti normativi e della responsabilità estesa del produttore.

Per il secondo anno consecutivo a Mepol è stato riservato il riconoscimento per le prime 100 aziende in Italia che si sono distinte per l’ESG score: il Sustainability Award promosso da KON, Credit Suisse e Forbes.

Avvertenza relativa alle dichiarazioni previsionali di LyondellBasellLe dichiarazioni contenute nel presente comunicato, relative a questioni di natura non fattuale, sono dichiarazioni di carattere previsionale. Tali dichiarazioni di carattere previsionale si basano su ipotesi gestionali ritenute ragionevoli al momento della formulazione e implicano rischi e incertezze significativi. I risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente dalle proiezioni, previsioni o dalle altre aspettative espresse nel presente comunicato, ivi incluso, senza limitazione alcuna, con riferimento all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni a norma di legge, all’effettiva possibilità di integrare e gestire con successo l’attività oggetto di acquisizione di cui al presente comunicato, e alle condizioni economiche generali nelle regioni geografiche o nei mercati in cui operano LyondellBasell e le società da essa controllate o ad essa collegate, ovvero nei territori in cui esse svolgono la propria attività. Sebbene tali dichiarazioni e proiezioni siano espresse e formulate in buona fede, LyondellBasell ed il proprio gruppo dirigente non possono garantire che i risultati futuri attualmente previsti siano raggiunti. Ulteriori fattori che potrebbero condurre a risultati materialmente diversi da quelli descritti nelle dichiarazioni di natura previsionale quivi esposte sono riportati nella sezione Risk Factors del nostro Form 10-K riferito all’anno conclusosi il 31 dicembre 2021, disponibile all’indirizzo www.LyondellBasell.com nella pagina Investor Relations e sul sito web della Securities and Exchange Commission all’indirizzo www.sec.gov.

