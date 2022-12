LyondellBasell aumenta gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, includendo Scope 3

Dicembre 19, 2022

– HOUSTON e LONDRA, 16 dicembre 2022 /PRNewswire/ — LyondellBasell (NYSE: LYB), leader globale del settore chimico, ha annunciato oggi che aumenterà l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra (GHG) per il 2030 per le emissioni Scope 1 e Scope 2 dal 30% al 42%, rispetto ai valori di riferimento del 2020. Inoltre, l’azienda stabilirà un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra Scope 3 per il 2030 pari al 30%, rispetto a un valore di riferimento del 2020 e in conformità con le linee guida della Science Based Targets Initiative (SBTi). L’obiettivo precedentemente annunciato dell’azienda di raggiungere l’azzeramento delle emissioni di gas serra Scope 1 e 2 dalle attività globali entro il 2050 rimane invariato.

“Riteniamo che un obiettivo più ambizioso di riduzione dei gas serra sia raggiungibile e creerà un valore sostanziale per tutti i nostri interlocutori”, ha dichiarato Peter Vanacker, CEO di LyondellBasell. “La riduzione delle emissioni e la contemporanea creazione di un’azienda di soluzioni circolari e a basse emissioni di carbonio di livello mondiale sono necessarie per soddisfare le esigenze che stiamo riscontrando lungo tutta la catena del valore. Questo approccio non è positivo solo per la società, ma anche per le imprese. Seguiremo un approccio disciplinato per privilegiare i progetti ad alto rendimento e continueremo a soddisfare le nostre aspettative di rendimento”.

Le stime delle spese in conto capitale necessarie per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni sono integrate nel piano a lungo termine dell’azienda. Non si prevede che questi investimenti rappresentino una parte significativa delle spese totali in conto capitale nei prossimi tre anni, né che modifichino la strategia di allocazione del capitale. Sebbene molti dei progetti di riduzione delle emissioni di gas serra siano ancora nelle prime fasi di sviluppo, l’azienda valuterà, perseguirà e darà priorità agli investimenti per la riduzione delle emissioni di gas serra in base al tasso di rendimento di ciascun progetto.

LyondellBasell sottoporrà i propri obiettivi climatici all’SBTi affinché siano convalidati rispetto alle indicazioni dell’SBTi. L’SBTi definisce e promuove le migliori pratiche per la definizione degli obiettivi aziendali in materia di emissioni di gas serra, in linea con le ultime conoscenze scientifiche sul clima.

Nel breve periodo, LyondellBasell continua ad attuare le iniziative annunciate in precedenza per ridurre le emissioni, tra cui:

Come annunciato nell’aprile 2022, la società è in procinto di chiudere la raffineria di Houston entro la fine di dicembre 2023. Si prevede che questo ridurrà le emissioni di gas serra Scope 1 e 2 di oltre 3 milioni di tonnellate l’anno e le emissioni Scope 3 di circa 40 milioni di tonnellate metriche l’anno.

LyondellBasell mira inoltre a garantire almeno il 75% dell’elettricità globale da energia a basse emissioni di carbonio entro il 2030, la maggior parte della quale deriverà dall’obiettivo esistente di procurarsi almeno il 50% dell’elettricità globale da fonti rinnovabili.

Molte delle iniziative di riduzione delle emissioni di gas serra pianificate per l’attuazione entro il 2030 inizieranno nel 2024 e oltre, poiché l’azienda sfrutta i programmi di ristrutturazione degli asset esistenti per i suoi siti di maggiori dimensioni, tra cui:

Inoltre, l’attività relativa alle soluzioni circolari e a basse emissioni di carbonio, annunciata in precedenza dall’azienda, si concentrerà sul raggiungimento dell’obiettivo di produrre e commercializzare 2 milioni di tonnellate metriche di polimeri riciclati e a base rinnovabile all’anno entro il 2030, riducendo ulteriormente le emissioni Scope 3.

La collaborazione lunga la catena del valore rimane una priorità assoluta per l’azienda. Recentemente, LyondellBasell si è unita al gruppo Low Carbon Emitting Technologies (LCET) del World Economic Forum per contribuire ad accelerare lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie a basse emissioni di carbonio necessarie all’industria chimica e alle relative catene del valore per azzerare le emissioni nette entro il 2050.

Ulteriori informazioni sul piano di transizione dell’azienda, sul rischio climatico e sull’approccio all’allocazione del capitale e sul suo allineamento ai requisiti della Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) saranno incluse nel Rapporto di sostenibilità LyondellBasell del 2022. Per ulteriori informazioni sull’approccio dell’azienda alla sostenibilità, fare clic qui.

Informazioni su LyondellBasell

In qualità di leader globale del settore chimico, LyondellBasell si impegna ogni giorno per essere un’azienda più sicura, meglio gestita e più apprezzata nel settore chimico. I prodotti, i materiali e le tecnologie dell’azienda stanno promuovendo soluzioni sostenibili per la sicurezza alimentare, l’accesso all’acqua pulita, la sanità e l’efficienza dei carburanti su oltre 100 mercati internazionali. Per LyondellBasell diversità, equità e inclusione sono obiettivi prioritari e sta facendo progressi positivi con particolare attenzione alla tutela del nostro pianeta, delle comunità in cui opera e della sua forza lavoro futura. L’azienda è estremamente orgogliosa della propria tecnologia di livello mondiale e dell’attenzione riservata al cliente. LyondellBasell ha intensificato la propria circolarità e le proprie ambizioni e azioni in materia di clima per affrontare le sfide globali dei rifiuti di plastica e della decarbonizzazione. Nel 2022, LyondellBasell è stata inserita per il quinto anno consecutivo tra le aziende più ammirate al mondo, “World’s Most Admired Companies”, dalla rivista FORTUNE. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.LyondellBasell.com o seguire @LyondellBasell su LinkedIn.

Dichiarazioni previsionali Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa relativamente a questioni che non sono fatti storici, si considerano dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni previsionali si basano sulle aspettative e sulle ipotesi della dirigenza di LyondellBasell, comprese le aspettative basate su informazioni e proiezioni di terzi, ritenute ragionevoli al momento della formulazione e soggette a rischi e incertezze considerevoli. Quando utilizzate nel presente comunicato, le parole “stimare”, “credere”, “continuare”, “potrebbe”, “intendere”, “può”, “pianificare”, “potenziale”, “strategia”, “obiettivo”, “ambizione”, “raggiungere”, “percorso”, “consentire”, “obiettivo”, “dovrebbe”, “sarà”, “aspettarsi” ed espressioni simili hanno lo scopo di identificare le dichiarazioni previsionali, sebbene non tutte le dichiarazioni previsionali contengano tali parole identificative. Inoltre, le dichiarazioni che si riferiscono agli obiettivi di LyondellBasell per il 2030, all’obiettivo “zero emissioni” e al relativo impegno, alle attività e alle spese di capitale previste rientrano nelle dichiarazioni previsionali. I risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente in base a fattori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le condizioni di mercato, la ciclicità del business dell’industria chimica, dei polimeri e della raffinazione, la disponibilità, il costo e la volatilità dei prezzi delle materie prime e dei servizi di pubblica utilità, in particolare il costo del petrolio, del gas naturale e dei relativi gas naturali liquidi; la nostra capacità di operare in sicurezza, di aumentare la produzione di polimeri riciclati e a base rinnovabile e di ridurre le nostre emissioni di gas a effetto serra e il consumo di energia; l’implementazione di nuove tecnologie e la capacità di trarne i benefici attesi; la nostra capacità di accedere ai capitali per finanziare le nostre iniziative legate al clima; gli sviluppi relativi al sistema dell’Unione europea di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (ETS dell’UE) e la nostra capacità di ridurre i relativi costi; la nostra capacità di cogliere i benefici previsti dalla legge statunitense sulla riduzione dell’inflazione (U.S. Inflation Reduction Act); le azioni dei nostri fornitori e clienti, compreso l’uso della famiglia di prodotti Circulen; la nostra capacità di procurarci energia rinnovabile e a basse emissioni di carbonio e di ridurre la nostra dipendenza dal carbone; le pressioni sui prodotti e sui prezzi della concorrenza; le condizioni di lavoro; le interruzioni operative; gli equilibri tra domanda e offerta per i nostri prodotti e per quelli delle nostre joint venture e i relativi effetti delle capacità produttive e dei tassi operativi del settore; la nostra capacità di gestire i costi; i futuri risultati finanziari e operativi; gli sviluppi del cambiamento climatico; i procedimenti legali e ambientali; le sentenze, le conseguenze o i ruling fiscali; gli sviluppi tecnologici e la nostra capacità di sviluppare nuovi prodotti e tecnologie di processo; e le potenziali azioni normative governative, compresi i requisiti di divulgazione relativi al clima. Ulteriori fattori che potrebbero determinare risultati materialmente diversi da quelli descritti nelle dichiarazioni previsionali sono riportati nella sezione “Fattori di rischio” del nostro Modulo 10-K per l’anno conclusosi il 31 dicembre 2021 e nei nostri successivi rapporti forniti alla SEC, disponibili all’indirizzo www.LyondellBasell.com sulla pagina delle relazioni con gli investitori e sul sito Web della Commissione per i titoli e la borsa all’indirizzo www.sec.gov.

Le dichiarazioni previsionali sono valide solo alla data in cui sono state rilasciate e si basano sulle stime e sulle opinioni della dirigenza di LyondellBasell al momento in cui le dichiarazioni sono state rilasciate. LyondellBasell non si assume, e declina espressamente, qualsivoglia obbligo di aggiornare le dichiarazioni previsionali in caso di modifica delle circostanze o delle stime o delle opinioni della dirigenza, tranne nei casi previsti dalla legge. Il presente comunicato fa riferimento a determinati quadri e iniziative. In questo modo l’azienda non intende avallare o adottare, né approvare o adottare questi quadri in modo permanente. L’azienda non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia in merito all’uso o alla definizione di termini specifici da parte di queste organizzazioni o alle raccomandazioni o alla fattibilità di qualsiasi iniziativa.

Le emissioni dichiarate da LyondellBasell e le riduzioni previste si basano su una combinazione di dati misurati e stimati, e si basano su standard e best practice del settore, tra cui il Greenhouse Gas Protocol e le linee guida dell’IPIECA e dell’American Petroleum Institute. Le emissioni riportate sono solo stime e i dati sono soggetti a modifiche in base ai miglioramenti dei metodi, della qualità dei dati e della tecnologia. Gli obiettivi di LyondellBasell per la riduzione delle emissioni sono sforzi compiuti in buona fede basati su dati e metodologie attuali, che potrebbero essere modificati o perfezionati con l’evoluzione del nostro approccio all’identificazione, alla misurazione e alla gestione delle emissioni.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1969788/LyondellBasell_Gas_Emissions_Reduction.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/562522/LYB_Advancing_Possible_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/lyondellbasell-aumenta-gli-obiettivi-di-riduzione-delle-emissioni-di-gas-serra-includendo-scope-3-301705510.html