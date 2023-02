LyondellBasell Quickly Advances Towards its 2030 Global Renewable Electricity Targe (LyondellBasell avanza rapidamente verso il suo obiettivo globale di energia rinnovabile per il 2030)

Febbraio 2, 2023

ROTTERDAM, Paesi Bassi e HOUSTON, 2 febbraio 2023 /PRNewswire/ — LyondellBasell ha annunciato oggi di aver firmato i primi due accordi europei di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili (PPA) e altri due accordi negli Stati Uniti. I contratti combinati apporteranno una fornitura totale di circa 560 megawatt (MW) di energia rinnovabile. LyondellBasell ha sottoscritto otto accordi PPA e raggiunto oltre la metà del suo obiettivo per il 2030 di ricavare almeno il 50% dell’elettricità globale da fonti rinnovabili. Questi PPA genereranno annualmente oltre 2,6 milioni di megawattora (MWh) di energia rinnovabile e ridurranno le emissioni Scope 2 di LyondellBasell di quasi 1 milione di tonnellate di emissioni di carbonio, equivalenti alle emissioni associate al consumo annuo di elettricità di oltre 370.000 abitazioni.

“La decarbonizzazione della fornitura di energia elettrica attraverso l’acquisto di energia rinnovabile è fondamentale per raggiungere gli obiettivi di emissioni zero di gas a effetto serra per il 2030 e 2050 di LyondellBasell” ha dichiarato Willemien Terpstra, vice presidente di LyondellBasell, settore decarbonizzazione. “Questi contratti per l’energia rinnovabile coprono quasi un terzo del nostro consumo di baseline di elettricità del 2020. Ciò dimostra progressi tangibili verso il nostro obiettivo generale di ridurre le nostre emissioni Scope 1 e 2 entro il 2030 del 42%, rispetto al consumo di baseline del 2020.”

PPA virtuale per i progetti nordici.

LyondellBasell ha firmato un PPA per più progetti nordici, con l’inizio delle operazioni previsto nel primo trimestre del 2026. I progetti apporteranno circa 230 MW di energia rinnovabile per conto di LyondellBasell.

Progetto fotovoltaico PPA a Tarragona.

Il Progetto Solare Tarragona è il primo progetto fisico PPA ubicato in un sito di produzione di LyondellBasell in Spagna. L’inizio delle attività di questo progetto è previsto nel terzo trimestre del 2023 con circa 5 MW di energia rinnovabile. Questa elettricità contribuirà a ridurre il 17% delle emissioni Scope 2 a livello locale nella produzione di composti di polipropilene utilizzati nelle applicazioni automobilistiche.

Progetti PPA virtuali in Nord America

LyondellBasell ha firmato altri due PPA negli Stati Uniti. Questi progetti si svolgono in Texas e apporteranno a LyondellBasell circa 320 MW di energia rinnovabile.

Informazioni su LyondellBasell:in qualità di leader nel settore chimico globale, LyondellBasell si impegna ogni giorno per essere l’azienda più sicura, meglio gestita e apprezzata del nostro settore. I prodotti, i materiali e le tecnologie dell’azienda stanno promuovendo soluzioni sostenibili per la sicurezza alimentare, l’accesso all’acqua potabile, la sanità e l’efficienza del carburante in oltre 100 mercati internazionali. LyondellBasell pone diversità, equità e inclusione al primo posto e sta promuovendo azioni positive con particolare attenzione al nostro pianeta, alle comunità in cui operiamo e alla nostra forza lavoro futura. L’azienda è estremamente orgogliosa della propria tecnologia di livello mondiale e dell’attenzione riservata al cliente. LyondellBasell ha intensificato la propria circolarità e le proprie ambizioni e azioni in materia di clima per affrontare le sfide globali rappresentate dai rifiuti in plastica e dalla decarbonizzazione. Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il sito web www.LyondellBasell.com o di seguire @ LyondellBasell su LinkedIn.

Dichiarazioni previsionaliLe dichiarazioni contenute nel presente comunicato relativamente a questioni che non costituiscono fatti storici sono dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni previsionali si basano su ipotesi della dirigenza di LyondellBasell ritenute ragionevoli al momento della loro formulazione e soggette a rischi e incertezze significativi. I risultati effettivi potrebbero differire materialmente in base a fattori tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la disponibilità, il costo e la volatilità dei prezzi delle utenze, la nostra capacità di raggiungere i nostri obiettivi di sostenibilità, compresa la nostra capacità di ridurre le nostre emissioni e di raggiungere zero emissioni nette entro il tempo stabilito nei nostri obiettivi, la nostra capacità di ricavare energia da fonti rinnovabili e di raggiungere i nostri obiettivi di energia rinnovabile e a basse emissioni di carbonio e la realizzazione e il buon funzionamento dei progetti descritti nel presente comunicato. Ulteriori fattori che potrebbero causare risultati sostanzialmente diversi da quelli descritti nelle dichiarazioni previsionali sono disponibili nella sezione “Fattori di rischio” del nostro Modulo 10-K per l’anno terminato il 31 dicembre 2021, consultabile all’indirizzo www.LyondellBasell.com nella pagina “Investor Relations” e sul sito web di Securities and Exchange Commission all’indirizzo www.sec.gov. Non vi è alcuna garanzia che le azioni, gli eventi o i risultati delle dichiarazioni previsionali si verificheranno o, qualora si verifichino, non è dato sapere quale impatto avranno sui nostri risultati operativi o sulle nostre condizioni finanziarie. Le dichiarazioni previsionali si riferiscono solo alla data in cui sono state formulate e si basano sulle stime e sulle opinioni della dirigenza di LyondellBasell nel momento in cui tali dichiarazioni sono state rilasciate. LyondellBasell non si assume alcun obbligo di aggiornare le dichiarazioni previsionali in caso di modifica delle circostanze, delle stime o delle opinioni della dirigenza, tranne nei casi previsti dalla legge.

