mAbxience e Biosidus firmano un accordo CDMO per la produzione di Agalsidase Beta per il trattamento della malattia di Fabry

Febbraio 5, 2024

MADRID, 5 febbraio 2024 /PRNewswire/ — mAbxience, azienda leader nello sviluppo e produzione di prodotti biofarmaceutici, e parte dei gruppi Fresenius Kabi e Insud Pharma, ha annunciato oggi di aver raggiunto un importante accordo con Biosidus, una rinomata azienda argentina specializzata in biotecnologia. Questo accordo, incentrato sull’area della CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization), implica che mAbxience sarà responsabile per la produzione dell’ingrediente attivo Agalsidase Beta, sviluppato da Biosidus come un biosimilare di Fabrazyme.

L’ uso di Agalsidase Beta è un innovativo trattamento per la malattia di Fabry. Questa malattia comporta una totale o parziale carenza dell’enzima alfa-galattosidasi A, che determina l’accumulo patologico di globotriesosilceramide nelle pareti vascolari, in diverse cellule e fluidi. Recenti analisi dei risultati di alcune ricerche internazionali neonatali mostrano una frequenza di 1 su 22.570 uomini con forme classiche e 1 su 1.390 in forme avanzate, posizionandolo come il tipo di malattia da accumulo lisosomiale più frequente.

Questo accordo segna un’importante pietra miliare sia per mAbxience, sia per Biosidus, visto che rappresenta un progresso strategico nelle proprie rispettive aree di competenza. Inoltre, mAbxience rafforza la propria posizione nel settore CDMO, dimostrando la sua capacità di collaborare nello sviluppo e produzione di trattamenti complessi e ad alto valore. Per Biosidus, questo accordo significa il raggiungimento di un importante obiettivo lungo il proprio percorso per aumentare l’impatto che può avere sul settore farmaceutico globale. Infatti, l’azienda dispone della prima molecola biosimilare per il trattamento di una malattia rara sviluppata in America Latina e nei mercati emergenti, rafforzando il proprio impegno per l’innovazione e l’accesso a trattamenti di alta qualità a prezzi convenienti grazie a un solido partner industriale come mAbxience.

L’ accordo rinforza la visione di entrambe le aziende di diventare leader del settore biofarmaceutico, unendo le competenze tecniche e le capacità produttive di mAbxience con l’innovazione e il focus sui pazienti di Biosidus. Da questo sforzo congiunto ci si aspetta un importante impatto sulle vite dei pazienti affetti dalla malattia di Fabry, fornendo accesso a trattamenti essenziali in Argentina e di conseguenza in altri paesi del mondo.

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/mabxience-e-biosidus-firmano-un-accordo-cdmo-per-la-produzione-di-agalsidase-beta-per-il-trattamento-della-malattia-di-fabry-302052525.html