Macchina riempitrice di flaconi robotizzata: la nuova RVFM5 di Steriline

Maggio 30, 2023

(Adnkronos) – Nuovi sistemi di assemblaggio robotizzato per pompe volumetriche e macchina riempitrice con piattaforma servo-assistita

Como, 30/05/2023 – Steriline, azienda comasca affermata a livello europeo, è indubbiamente un punto di riferimento nell’ambito della produzione e della fornitura di linee complete per la lavorazione asettica di farmaci iniettabili su scala globale. La sua recente partecipazione all’evento Interpack 2023 a Düsseldorf – tenutosi tra il 4 il 10 maggio – ha dimostrato l’impegno dell’azienda nell’innovazione e nella ricerca. Nel corso della manifestazione, Steriline ha presentato presso il suo stand alcune delle sue soluzioni più avanguardiste, tra le quali la RVFM5 (macchina riempitrice di flaconi robotizzata) e il nuovo sistema proprietario di assemblaggio robotizzato, frutto dei più recenti investimenti in Ricerca e Sviluppo.

Il settore farmaceutico sta affrontando una rapida evoluzione, accentuata ulteriormente dalla recente crisi pandemica, che ha amplificato le attenzioni per l’ecosistema sanitario influenzandone profondamente gli investimenti, pubblici e privati. Come naturale conseguenza, le aziende del settore sono sempre più impegnate nella ricerca di soluzioni innovative funzionali all’ottimizzazione dei processi produttivi, all’incremento della flessibilità e alla piena integrità dei prodotti farmaceutici. In questo scenario, la macchina riempitrice di flaconi robotizzata RVFM5 di Steriline si distingue per le sue caratteristiche avanzate. Dotata di cinque teste di riempimento e tappatura, coadiuvata da un braccio robotico per la movimentazione dei flaconi, garantisce flessibilità massima nella gestione dei contenitori e una totale sicurezza nel trattamento dei prodotti. In virtù dell’elevato livello di automazione, i rischi attribuibili all’errore umano e alle contaminazioni esterne vengono ridotti al minimo, assicurando un processo di riempimento ad altissimi standard qualitativi.

Steriline dedica storicamente una considerevole quantità di risorse e investimenti in ricerca e sviluppo, con l’obiettivo di anticipare le esigenze del mercato e di migliorare i processi di packaging. Interpack 2023 è stata l’occasione perfetta per presentare alle aziende farmaceutiche il nuovo sistema di assemblaggio robotizzato per pompe volumetriche, in grado di far fronte ad un problema molto comune nel cambio di dosaggio tra cicli produttivi. In ambiente sterile o controllato in cui operano le macchine, la sostituzione delle pompe può inficiare sul mantenimento degli standard di sterilità o generare contaminazioni. Il sistema progettato e realizzato da Steriline consente di superare il problema grazie all’introduzione di una porta di trasferimento rapido (RTP) che preserva l’ambiente interno. Mentre il braccio robotico esegue autonomamente l’assemblaggio, i componenti delle pompe possono essere inseriti e rimossi senza compromettere l’ambiente sterile in cui si opera.

Steriline S.r.l. è un’azienda leader nel settore della produzione di linee complete per la lavorazione asettica di prodotti iniettabili. Fondata nel 1989, ha la sua sede centrale e gli impianti produttivi a Como, in Italia. Nel corso di oltre tre decenni, Steriline ha notevolmente ampliato la sua presenza a livello globale. Attualmente, l’azienda impiega circa 220 tra dipendenti e collaboratori esterni, oltre a 40 rappresentanti distribuiti in tutto il mondo, per garantire una copertura efficace e capillare della domanda estera.

L’azienda ha ormai raggiunto una posizione di rilievo nel settore, anche grazie alle circa 1.800 installazioni di macchinari Steriline effettuate nel mondo. Nonostante quello europeo sia indubbiamente il mercato più presidiato, la sua presenza si è ormai estesa capillarmente anche in Asia e negli Stati Uniti. Globalmente, le esportazioni costituiscono circa il 90% del valore totale della produzione aziendale.

L’azienda fornisce soluzioni per ogni tipo di contenitore sterile impiegato nei processi di riempimento asettico, e ha definitivamente consolidato su scala globale la sua reputazione tra le aziende leader del primary packaging per il settore farmaceutico.

Per contattare Steriline S.r.l.

Corporate website: https://www.steriline.it

LinkedIn page:https://it.linkedin.com/company/steriline-srl