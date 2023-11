“Macchine a controllo numerico e ingegno umano in sinergia per ottenere arredi customizzati di elevato standard qualitativo”. Parola di Alessandro Fiorenzo di With srl

Novembre 13, 2023

(Adnkronos) – L’azienda pugliese punta sull’innovazione tecnologica e su una rete di fornitori e professionisti specializzati per dare vita ad arredi ufficio, contract e casa altamente personalizzati

Bari, 13 novembre 2023. Moderna e di design, accogliente e informale, classica ed elegante, l’estetica dell’arredo d’ufficio è cambiata notevolmente negli ultimi anni, non solo in termini di stile ma anche di progettazione:

“Chi si appresta ad arredare casa, uffici o spazi contract oggi è sempre più orientato su soluzioni personalizzate che sappiano tradurre perfettamente i propri gusti. Per realizzare progettazioni customizzate risulta allora prioritario l’utilizzo di macchine a controllo numerico elettronico o computerizzato che realizzano prodotti di design capaci di coniugare precisione millimetrica ad estro e creatività”. È quanto dichiarato da Alessandro Fiorenzo di With Srl, storica azienda pugliese con sede ad Altamura, specializzata anche nel restauro conservativo.

Per ottenere scrivanie, piani di lavoro, tavoli riunione, cassettiere, arredi smart working ma anche zone living, cucine, pensili, camere da letto o arredi bar personalizzabili e del tutto coerenti con la fantasia progettuale del committente, risulta dunque necessario affidarsi a professionisti del settore:

“Da With srl, grazie al lavoro sinergico di artigiani, falegnami, architetti, geometri e molti altri fornitori con cui collaboriamo da anni, seguiamo ogni fase del progetto d’arredo, a partire dai rilievi iniziali per poi passare alla consulenza tecnica, alla scelta dei materiali e delle nuance, fino alla concreta realizzazione ed installazione dei prodotti. Proponiamo una vasta gamma di arredi per uffici, locali, bar, gelaterie, enoteche ma anche per case e abitazioni private, mixando materiali certificati CARB 2 a basso impatto ambientale come legno, acciaio, vetro, pietra, cemento. Soluzioni variabili che garantiscono sempre alti standard qualitativi custom made, anche grazie alle partnership con prestigiose aziende del settore”, prosegue Fiorenzo.

Affidarsi ad aziende come With srl per l’organizzazione di spazi lavorativi come sale riunioni, uffici notarili o legali, banche, aziende, sale convegni, significa allora usufruire di una rete di professionisti specializzati e di un parco macchine a controllo numerico estremamente all’avanguardia.

“I progettisti di With srl, sempre attenti al perfetto equilibro fra materiali, nuance e finitura oltreché all’ergonomia ed al comfort, offrono soluzioni smart e flessibili che raccontano la brand identity dei committenti, dando vita ad arredi su misura di elevato valore qualitativo, frutto della cooperazione fra ingegno umano e innovazione tecnologica”, conclude il titolare.

CONTATTI:https://www.withsrl.it/