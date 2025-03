Made in Italy, Cne-Federimprese Europa:la presidente Mary Modaffari promuove un tavolo tecnico di proposte per dare voce alle Imprese Italiane

4 Marzo 2025

– Roma, 4 marzo 2025. Il tavolo tecnico che si terrà a Roma il 5 Marzo presso la sede nazionale della C.N.E – Federimprese che coinvolge i manager delle maggiori imprese italiane che si occupano di import/export di prodotti di origine e produzione italiana ha tra gli obiettivi , discutere sul riconoscere al Made in Italy il ruolo sociale e il contributo allo sviluppo economico e culturale del Paese, anche in relazione al suo patrimonio identitari; sensibilizzare i giovani a scegliere le professioni artigianali e creative legate alle eccellenza delle nostre manifatture; trovare sempre nuove tecniche che supportino le imprese in questo processo importante di internazionalizzazione e valorizzazione dei prodotti italiani. Il Made in Italy rappresenta infatti il frutto di una tradizione del nostro Paese e di una costante ricerca di innovazione. Un patrimonio prezioso, che ci rende orgogliosi di essere italiani e che contribuisce in modo significativo all’economia del nostro Paese .

” Gli imprenditori ed i lavoratori sono colore che con il loro impegno giornaliero producono le eccellenze del Made in Italy. Grazie a loro, il nostro Paese è conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Questo può soltanto crescere e noi associazioni datoriali abbiamo il dovere di rappresentare gli interessi delle nostre imprese e di permettere che questo valore non scompaia ma si incrementi grazie anche all’ innovazione tecnologica o con L’ IA che non dovrà avere un impatto negativo ma può soltanto supportare in positivo l’attività di imprese . Il nostro obiettivo è rendere Made in Italy sempre più competitivo” afferma la Presidente Nazionale Mary Modaffari.

