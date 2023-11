Made in Italy: la collezione Autunno/Inverno 2024 sarà lanciata su bardigiani.com

Novembre 27, 2023

(Adnkronos) – Milano 27/11/2023 – Bardigiani annuncia il lancio globale del suo negozio online, sottoponendo il suo caratteristico stile esclusivo casual ma elegante “Made in Italy” a un pubblico mondiale, offrendo un’esperienza di moda unica sia per gli uomini che per le donne. Un passo significativo nel viaggio del brand Bardigiani, capace di combinare la sartoria artigianale tradizionale con il design moderno.

Bardigiani, un rinomato marchio del made in Italy, lancia per la prima volta la sua collezione Autunno/Inverno su bardigiani.com, segnando una pietra miliare nel portare il suo mix di moda artigianale italiana ed eleganza casual a un pubblico globale. La collezione, interamente disegnata e prodotta in Italia, evidenzia l’impegno di Bardigiani per la qualità e lo stile, raggiunto attraverso partnership con piccoli produttori e artigiani italiani a conduzione familiare.

Mari Kandalaft, Direttore Generale di Bardigiani, ha espresso la sua euforia per il lancio: “Siamo entusiasti di presentare la nostra collezione Autunno/Inverno su Bardigiani.com. La nostra missione è quella di offrire l’autentica esperienza ‘Made in Italy’ a un pubblico globale. Crediamo che la nostra originale fusione di eleganza casual conquisterà l’attenzione dei consumatori alla ricerca di un abbigliamento di alta qualità e di uno stile distintivo”.

La collezione, che include camicie, t-shirt, felpe, jeans, giacche e scarpe, è caratterizzata da uno stile sofisticato che sposa il comfort con l’eleganza ‘Made in Italy’. I design, pur radicati nell’estetica classica italiana, incorporano tendenze contemporanee e silhouette streetwear, offrendo un’interpretazione moderna della moda tradizionale.

Il debutto di bardigiani.com rappresenta un invito esclusivo per gli amanti della moda e gli estimatori dell’eleganza italiana online, un’esperienza da vivere senza interruzioni. La comunicazione digitale, completata dalla solida presenza di Bardigiani sui canali social comeInstagram e TikTok, si allinea con la base di clienti affezionati digitalmente evoluti.

Mentre il marchio continua a crescere ed espandere la sua presenza a livello globale, Bardigiani rimane fedele ai suoi valori fondamentali di autenticità, produzione artigianale e stile senza tempo. La collezione Autunno/Inverno non è solo una vetrina di moda, ma un testimone del fascino duraturo del ‘Made in Italy’ – un simbolo di qualità ed eleganza riconosciuto in tutto il mondo.

Fondata nel 2018, Bardigiani è un marchio di moda specializzato in abbigliamento casual, calzature e accessori. Enfatizzando la qualità ‘Made in Italy’, Bardigiani combina la rinomata produzione artigianale Italiana con un design contemporaneo per offrire eleganza e stile senza tempo. Il marchio è impegnato a mantenere elevati standard di qualità, collaborando con produttori italiani e promuovendo una moda durevole e di alta qualità.

Dati di contatto

Referente: Mari Kandalaft

Website: Bardigiani.com

Email: mk@bardigiani.com

Telefono: +39 3381497317