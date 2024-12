12 Dicembre 2024

(Adnkronos) – Oltre 200.000 europei sceglieranno Madrid per festeggiare il Capodanno, di cui 10.000 italiani.

MADRID, SPAGNA – EQS Newswire – 12 dicembre 2024 – Madrid promuove il suo Capodanno in Europa lanciando la campagna MADRID BALLA IL NATALE, che sottolinea il fascino della città come una delle principali destinazioni turistiche in Europa per festeggiare il Capodanno.

Un Capodanno attraente per tutti, grazie all’offerta diversificata e plurale della Comunidad de Madrid: club, grandi feste e discoteche per tutti i gusti musicali e tutte le età. La capitale spagnola si è affermata come epicentro della musica urbana e del reggaeton, rendendo lo spagnolo la lingua protagonista delle piste da ballo di tutto il mondo.

Oltre 200.000 europei sceglieranno Madrid per celebrare il Capodanno. Tre clienti su dieci dei locali notturni di Madrid saranno stranieri, tra cui più di 10.000 italiani, con un’età compresa tra i 20 e i 45 anni e una media di 27,5 anni. Molti di loro arriveranno a Madrid invitati da amici studenti Erasmus o alloggeranno in case vacanze, hotel e appartamenti.

Secondo i dati forniti da Noche Madrid, l’associazione dei club e delle discoteche della regione di Madrid, il 55% del pubblico acquisterà i biglietti in prevendita con un anticipo medio di 18,6 giorni, e 1 locale su 5 esporrà il cartello “sold out” prima dell’apertura. Il prezzo medio dei biglietti in prevendita è di 34,4 €, il 20% in meno rispetto al prezzo alla cassa.

MADRID BALLA IL NATALE punta sui social network come strumento di promozione turistica internazionale della vita notturna madrilena nelle principali città visitate dalla campagna Greater Nightlife Madrid durante l’anno, come Londra, Milano e Berlino. Inoltre, organizzerà un fam trip per esplorare alcuni dei principali locali e club madrileni, accompagnati da influencer e creatori di contenuti per la promozione.

La campagna Madrid Balla il Natale è organizzata congiuntamente da Noche Madrid, l’associazione dei locali di intrattenimento e spettacolo della Comunidad de Madrid, e dal Dipartimento di Cultura, Turismo e Sport della Comunidad de Madrid.

