Magnews, la piattaforma martech di Email Marketing e Marketing Automation

Giugno 12, 2023

(Adnkronos) – Milano, 12 giugno 2023. Piattaforma martech di Email Marketing e Marketing Automation per la gestione di Customer Journey omnichannel attraverso la costruzione di una Visione Unica del Contatto, magnews (www.magnews.it) si rivolge a tutte quelle aziende che desiderano raggiungere i propri obiettivi di business, aumentando l’efficacia delle proprie campagne e ottimizzandone tempi di time to market e effort operativo per la realizzazione.

La Digital Marketing Platform è una delle due linee di business espressione di Diennea, realtà italiana che opera da oltre due decenni nel mondo digitale, con una profonda dedizione, affiancando i brand nel loro percorso di evoluzione. Magnews, in particolare, consente di progettare un piano avanzato di comunicazione, automatizzare azioni e regole per i propri contatti, nonché misurare l’engagement e le conversioni.

Moderna ed efficiente, la piattaforma rappresenta la soluzione ideale per raggiungere non solo obiettivi di marketing come l’acquisizione, la conversione e la fidelizzazione dei clienti (sia in contesti B2C che B2B), ma anche per ottimizzare ed efficientare tutti i processi di comunicazione, esterni ed interni all’azienda.

I vantaggi offerti da magnews.it sono molteplici. Tanto per cominciare, si integra con qualsiasi ecosistema tecnologico, a partire dalle principali piattaforme eCommerce e dai CRM marketing aziendali.

Privacy e security sono due aspetti chiave del punto di vista tecnologico, in modo specifico appaiono rilevanti alcune caratteristiche distintive:

•Enterprise grade: soluzione scalabile, sicura e affidabile, integrabile e, al bisogno, personalizzabile;

•Best in class Deliverability;

•GDPR-ready, con trattamento dati interno SEE;

•Prodotto 100% Made in Italy (con sede a Faenza).

Quanto alle funzionalità specifiche di magnews, sono suddivise in tre moduli principali: Journey Lab, Profile Studioe Magnews Transactional. Journey Lab, entrando nel cuore della progettazione, crea le effettive comunicazioni, automatizza ogni percorso e attiva, in concreto, i progetti.

L’automation di magnews è un’altra risorsa essenziale, che offre l’opportunità di collegare tutti i canali e touchpoint, realizzando dei percorsi utente automatici. Con Profile Studio, poi, è possibile impostare profili di riferimento, governare le regole dei propri contatti e analizzare l’engagement.

Il modulo Magnews Transactional, invece, disegna e invia comunicazioni transazionali multicanale, all’interno di journey specifiche. Senza contare, poi, che grazie all’integrazione via API o SMTP con i diversi sistemi e all’editor Drag&Drop di magnews, è semplice creare messaggi dinamici, fedeli all’identità del brand e personalizzati.

Magnews, del resto, si posiziona nello «sweet spot» tra le classiche soluzioni mass-market e le soluzioni Enterprise. Combina i vantaggi di entrambe le tipologie, unendo Customer Experience e Marketing Data Platform, al fine di supportare i Brand agili e smart in una gestione avanzata e scalabile del customer journey, con i dati dei propri contatti al centro.

A ciò, naturalmente, s’aggiungono ulteriori strumenti e integrazioni importanti, che permettono di portare a termine gli obiettivi dei consumatori, generando un’esperienza di valore e di successo. Da oltre 20 anni, tecnologia e service agency Partner: al servizio dei progetti di comunicazione e automation degli oltre 700 clienti, con più di 100 dipendenti e 50 partner e SYS Integrator.

