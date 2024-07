MainStreaming annuncia la nomina di Nicola Micali come Chief Customer Officer

19 Luglio 2024

MILANO, 19 luglio 2024 /PRNewswire/ — MainStreaming, una iMDP Intelligent Media Delivery Company®, che sta ridefinendo il mercato CDN con i suoi innovativi servizi di Edge Network, annuncia con orgoglio la nomina di Nicola Micali come nuovo Chief Customer Officer (CCO), a partire da marzo 2024.

Con una solida esperienza nel miglioramento dei processi e dell’efficienza e nella creazione di strategie go-to-market, Nicola Micali, laureato ad Harvard ed ex dirigente di Akamai, si unisce a MainStreaming con l’obiettivo di consolidare un’organizzazione orientata al cliente che prioritizza le relazioni a lungo termine, l’esperienza del cliente (CX) e la soddisfazione, garantendo la continua crescita aziendale e la leadership di mercato di MainStreaming.

Nicola porta con sé un’ampia gamma di esperienze professionali come Leader di Customer Success & Professional Services in Akamai per oltre 10 anni, dove era responsabile dei servizi e dei ricavi complessivi. Ha sviluppato la strategia dei servizi per i verticali media & entertainment, gaming e partner delle Americhe, superando tutti gli obiettivi di fatturato anno dopo anno. L’esperienza di Nicola nella gestione di team tecnici orientati al cliente ha portato a una maggiore soddisfazione dei clienti e a eventi di streaming di successo a livello mondiale.

Con un Master in Business Administration e Management conseguito ad Harvard, il background educativo di Micali rafforza ulteriormente la sua capacità di guidare e innovare nel settore della tecnologia video Edge. Nel suo ruolo di CCO, Nicola guiderà l’intero percorso del ciclo di vita del cliente. La sua esperienza nel successo del cliente lo posiziona perfettamente per guidare gli sforzi di MainStreaming nel fornire un servizio di livello mondiale a una clientela globale.

Il CEO di MainStreaming, Antonio G. Corrado, ha dichiarato: “La qualità del servizio per i nostri clienti e la qualità dell’esperienza per gli utenti finali sono al centro del nostro business dello streaming. È il miglior indicatore della soddisfazione del cliente per noi. Siamo felici di accogliere Nicola Micali, che dimostra la sua competenza nel successo del cliente. Insieme, siamo pronti a rafforzare il nostro impegno per essere un’azienda orientata alla soddisfazione del cliente, sfruttando i nostri servizi di livello mondiale orientati agli standard di qualità broadcast richiesti dagli operatori del settore.”

La tecnologia di distribuzione video di MainStreaming è sviluppata internamente, offerta come Edge Network privata gestita per aiutare i broadcaster, le TV OTT e i proprietari di contenuti a superare le sfide più difficili dello streaming live su larga scala, affrontando i limiti dei CDN classici e abilitando nuove soluzioni applicative sull’Edge.

“Sono onorato di unirmi a un team che ha la missione di scrivere un nuovo capitolo nella distribuzione dello streaming video, stabilendo nuovi standard e aprendo la strada al futuro della TV. Sono pronto a contribuire all’approccio innovativo e alla filosofia orientata al cliente di MainStreaming. Insieme, siamo pronti a rivoluzionare il modo in cui l’industria dello streaming affronta l’architettura Edge Network per lo streaming live, enfatizzando un design più distribuito, a bassa latenza, efficiente dal punto di vista energetico e scalabile a livello globale.” ha dichiarato Nicola Micali, CCO di MainStreaming.

MainStreaming è una iMDP Intelligent Media Delivery Company® che consente a imprese, media e aziende di gaming di garantire la migliore qualità dell’esperienza al proprio pubblico, offrendo scalabilità e pieno controllo sul processo di distribuzione video. La soluzione di MainStreaming migliora l’efficienza della rete, offre un’affidabilità eccezionale, potenzia la qualità del servizio e fornisce un ritorno sull’investimento tangibile sia dal punto di vista finanziario che ambientale.

