MainStreaming è stata menzionata nel report ” Product Security At The Four Edges” scritto dagli analisti Michele Pelino e Sandy Carielli

2 Aprile 2024

MILANO, 2 aprile 2024 /PRNewswire/ — MainStreaming®, intelligent media delivery company, ha annunciato di essere stata menzionata nel report di Forrester del 2023 ” Product Security At The Four Edges “, dopo essere stata precedentemente citata nei report “The Future of Edge Computing ” e ” Demystifying the Fragmented Edge ” del 2022.

Forrester definisce l’Edge Computing come “una famiglia di tecnologie che distribuisce dati e servizi dove possono ottimizzare al meglio i risultati in un insieme di luoghi e asset interconnessi”. I report sopra menzionati di Forrester descrive l’Edge Computing e dove si prevede che crescerà maggiormente in futuro. Il video streaming è incluso tra gli scenari di engagement edge.

MainStreaming® ha pubblicato lo studio “Edge Computing – The Rise of the Video Edge”

Nel settore Media, l’Edge Computing sta portando a una distribuzione video più efficiente e personalizzata, su larga scala. Si tratta di un fattore chiave per trasferire grandi audience TV da reti satellitari, via cavo e TV terrestri a network streaming basate su IP. Il video è già il principale tipo di traffico di Internet per volume e utilizzo della larghezza di banda. Si prevede una ulteriore crescita con il passaggio dei broadcaster ai servizi di streaming, con gli investimenti dei retailer nel video come forma primaria di comunicazione con i clienti e con la crescita dei formati di contenuto immersivo e interattivo.

L’Edge Computing nel settore dei media non riguarda solo la distribuzione di video, ma anche i servizi multimediali. Per rendere questi servizi migliori, più veloci ed economici, esiste l’opportunità di sfruttare il crescente impatto delle piattaforme di Edge Computing che si stanno espandendo nel settore dei media soprattutto per supportare una maggiore distribuzione di video in streaming. Il cloud ha creato una nuova infrastruttura elastica che ha sostituito l’infrastruttura fissa dei server. Ma l’Edge consente un’infrastruttura elastica iper-distribuita e più vicina al consumatore per performance a più bassa latenza.

MainStreaming sta abilitando le funzioni dei servizi multimediali all’Edge aprendo oltre 300 API esistenti e collaborando con i clienti per migrare le funzioni prioritarie con risultati a breve termine. Il recente ebook di MainStreaming, Edge Computing – The Rise of the Video Edge, descrive cosa significa Edge Computing per il settore Media e fornisce un quadro chiaro di quali funzioni sono già presenti nell’Edge e di quali si stanno spostando verso questa tecnologia.

Il passaggio all’Edge comporta una migrazione delle funzioni software che permettono l’erogazione di servizi multimediali. Le funzioni che già operano nell’Edge includono il transcoding, il repackaging, il watermarking dei contenuti e il monitoraggio dello streaming. I servizi che stanno migrando verso l’Edge includono inserzioni pubblicitarie, il rendering dell’interfaccia utente e l’offloading dell’inferenza con AI. I principali streamer stanno valutando come sfruttare l’Edge Computing per fornire ambienti di test reali per le release dei nuovi prodotti e per creare ambienti più distribuiti e resilienti per i servizi mission-critical che, in caso di malfunzionamento, possono avere un forte impatto negativo sulla disponibilità del servizio (ad esempio, i servizi di login e autenticazione).

“MainStreaming ha sviluppato il Video Edge Network con l’obiettivo di fornire live streaming at scale con la migliore QoE. Guardando al futuro dello streaming video, sappiamo che l’Edge sarà un abilitatore critico per l’innovazione del servizio, la qualità delle performance e l’efficienza dei costi dei nostri clienti”, afferma Antonio G. Corrado, CEO di MainStreaming. “Sappiamo come distribuire software ed elaborare video in ambienti Edge rapidamente e automaticamente e stiamo aggiungendo più funzioni all’Edge per rendere la Distribuzione dei Video più efficiente e resiliente.”

Riguardo MainStreaming®

MainStreaming® è una an intelligent media delivery company che permette alle imprese, ai media e alle aziende di gaming di garantire la migliore Quality of Experience ai loro utenti, assicurando scalabilità e pieno controllo sul processo di distribuzione video. La soluzione di MainStreaming potenzia l’efficienza della rete, garantendo un servizio di qualità superiore e un ritorno sull’investimento tangibile, sia dal punto di vista finanziario che ambientale.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2373859/MainStreaming_SpA_1.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2373860/4619057/MainStreaming_SpA_Logo.jpg

