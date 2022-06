Make Me!, Michele Collini: “Ripensare il lavoro nell’era del digital recruitment, la start-up user friendly per chi cerca e offre lavoro”

Giugno 9, 2022

(Roma 9 giugno 2022) – L’innovativa piattaforma digitale di job matching basata su IA che sta rivoluzionando i classici parametri di spazio, tempo e relazioni interpersonali

Oggi chi cerca lavoro e chi cerca personale deve entrare in logiche che non possono più prescindere dall’uso del digitale. Non è un caso, infatti, che il digital recruitment rappresenta parte ormai integrante della strategia di qualsiasi azienda, responsabile delle risorse umane, HR recruiter o dipartimento HR.

“In linea al rinnovato contesto che stiamo vivendo nasce la start-up Make Me!, piattaforma digitale di job matching basata su Intelligenza Artificiale che ben si inserisce in questa Digital Age. Obiettivo: rivoluzionare i classici parametri di spazio, tempo e relazioni interpersonali”, introduce Michele Collini, Ceo & Founder di Tener-a-mente, start-up innovativa e Società Benefit proprietaria del marchio. “L’applicazione mobile “Make Me! è fruibile sia da utenti iOS che Android, uno strumento che rivoluziona il modus operandi di chi cerca e chi offre lavoro eliminando ogni forma di intermediazione, riducendo tempi e costi di job matching con un grado di affidabilità del match molto elevato. Make Me! è un’App user friendly che, avvalendosi dell’intelligenza artificiale, cerca e seleziona la migliore corrispondenza tra annunci di lavoro e candidati e viceversa. Il Job Match di Make Me! è uno strumento innovativo, adatto a tutti e dal funzionamento intuitivo, soprattutto è un’operazione che funziona in maniera bidirezionale: dall’annuncio di lavoro al candidato e dal candidato all’annuncio di lavoro. Ci rivolgiamo a tutte le persone ed aziende che operano direttamente ed indirettamente nel mondo del lavoro, dunque, sia a chi cerca che a chi offre lavoro. La velocità è una caratteristica della sua efficienza – sottolinea Collini – i dati inseriti vengono elaborati e, dopo pochi secondi, i risultati di ricerca sono messi a disposizione del candidato e dell’azienda. Chiunque voglia migliorare la propria carriera, trovare il lavoro più idoneo alle proprie attitudini e potenzialità o il candidato del futuro, può affidarsi al nostro Job Match”.

Il mercato italiano è caratterizzato da un alto tasso di turnover: i candidati assunti risultano spesso non idonei oppure non soddisfatti nella propria posizione.

“Abbiamo analizzato ogni aspetto del mercato del recruiting e, dopo due anni di studio e lavoro, abbiamo messo a punto un algoritmo innovativo che: migliora la qualità delle assunzioni, intercetta i candidati giusti per ogni annuncio, rendendo più accurata la ricerca, riduce i tempi di selezione e quelli dedicati ad attività come lo screening, limita il turnover e i costi legati ad ulteriori selezioni, migliora la ‘candidate experience’, aumentando l’engagement di candidati e dipendenti”, spiega Collini. “Le opportunità di lavoro mostrate da Make Me! sono solo quelle in linea con il profilo ricercato; i risultati, visibili in tempo reale, possono essere filtrati per settore, per industria, per tipologia di contratto e retribuzione, rendendo l’esperienza di ricerca di lavoro unica, soddisfacente ed efficace. Make Me! rappresenta un’opportunità per tutte quelle persone che sono curiose rispetto a ciò che riguarda la tecnologia digitale e cercano di utilizzarla a proprio vantaggio. Questo tipo di mindset abbraccia le sfide che l’era digitale ci sta ponendo offrendo la possibilità per migliorare il proprio status ed i propri obiettivi. Make Me! è esattamente questo”.

Ma quali sono gli obiettivi che si pone questa innovativa piattaforma digitale di job matching?

“Mettere a disposizione di chi cerca e di chi offre lavoro la migliore tecnologia per garantire un percorso di ricerca, contrattazione e collaborazione assolutamente virtuoso e privo di inefficienze”, precisa Rita Farnitano, Responsabile PR e Sviluppo Business. “Dal punto di vista commerciale, stiamo provando a digitalizzare i centri per l’impiego, una volta ottenute le autorizzazioni governative e regionali, ed aprire due nuove filiali, una in Spagna ed una in UK. Dopo il primo crowdfunding, avvenuto a dicembre 2021 e chiuso positivamente con la raccolta di 50mila euro, è necessario raccogliere 5mln per procedere a sostenere tre costi principali: sviluppo dell’algoritmo, marketing e processo di quotazione”.

Contatti: https://www.makeme.direct/it/home

m.collini@makeme.direct