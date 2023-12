Maldarizzi Automotive dona l’albero di natale alla città di Bari

Dicembre 6, 2023

(Adnkronos) – Giovedì 7 dicembre alle ore 18 l’atteso appuntamento in Piazza dell’Odegitria insieme alla Federazione Italiana Scuole Materne

Bari, 6 dicembre 2023. Maldarizzi Automotive dona l’albero di Natale alla città: torna domani, giovedì 7 dicembre, alle ore 18 l’evento in Piazza dell’Odegitria, a Bari. L’accensione dell’albero avverrà insieme alle Scuole dell’Infanzia Paritarie della Fism Bari Bat (Federazione Italiana Scuole Materne).

Si tratta di un evento fortemente voluto dalla Maldarizzi Automotive insieme al Municipio I e al Comune di Bari, un incontro ormai atteso per dare il via alle festività natalizie attraverso le voci delle bambine e dei bambini.

Ai piedi della Cattedrale di San Sabino, 150 bambini delle Scuole dell’infanzia paritaria della città intoneranno canti natalizi e pensieri di Pace. Proprio in questi giorni i bambini e le loro famiglie insieme alle maestre stanno raccogliendo beni alimentari e materiale scolastico da donare a chi ne ha più bisogno.

“Anche quest’anno portiamo luce in una delle zone più vive della città – ha affermato il Cavaliere del Lavoro Francesco Maldarizzi, Presidente della Maldarizzi Automotive – un modo per essere presenti e vicini al territorio, portando aria di festa e di speranza, soprattutto per le nuove generazioni”.

Le 14 scuole Fism partecipanti saranno: Ist. Smaldone; Il Giardino delle Rondini; Heidi; Newsnoopy; Santissimo Rosario; Ist. Clelia Merloni; L’Albero Azzurro; Girotondo Club; Fly Family; Giardino dei Bimbi; Ist Margherita; Snupy; Baby Club e Sacro Cuore.

Un simbolo natalizio di luce e di speranza offerto dalla Maldarizzi Automotive S.p.a, che vedrà nel momento dell’accensione la partecipazione di esponenti della Maldarizzi, autorità e ovviamente i piccoli protagonisti della giornata.

“Per l’occasione si è mobilitata una rete di associazioni realtà scolastiche e imprenditoriali della nostra città – ha dichiarato Lorenzo Leonetti, presidente del Municipio 1 – che hanno voluto collaborare alla buona riuscita di questo evento. L’albero di Natale resta un simbolo di gioia e felicità che mette sempre il buon umore a grandi e piccini. Questo albero, gentilmente donato dalla Maldarizzi Automotive è un simbolo che, oltre a rispolverare un’antica tradizione, fortifica il piacere di vivere le piazze stando insieme”.

Contatti: https://www.maldarizzi.com/