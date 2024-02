Maldarizzi Automotive dona mille rose: guerrilla marketing per S. Valentino

Febbraio 15, 2024

(Adnkronos) – “Amati” è la campagna di febbraio che celebra l’amore verso sé stessi

Bari, 15 febbraio 2024. Maldarizzi Automotive porta l’amore verso sé stessi nelle città: il 14 febbraio il centro di Bari è stato “invaso” di amore e di gentilezza con una attività di guerrilla marketing.

Mille rose sono state consegnate a Bari, Taranto, Lecce, Foggia e Matera, città sedi del dealer, invitando i passanti a “cogliere” un gesto di amore per sé, un omaggio floreale accompagnato da una frase motivazionale. Nessun cavallo bianco per arrivare sul posto, il mezzo scelto è stata una Plus Four, uno dei tre modelli della casa britannica Morgan Motor, tra le novità dei brand della Maldarizzi Automotive.

“Le cose belle arrivano quando meno te lo aspetti” è una delle ispirazioni per amarsi che hanno accompagnato la campagna. Così come bello e inaspettato è il gesto di un dono per strada, che ha visto anche la partecipazione dell’influencer barese Luca Lobuono, conosciuto come “Lobuonoinside”, che sui social diffonde esperimenti sociali per mettere alla prova la gentilezza delle persone, lanciando messaggi di inclusione e calpestando pregiudizi e barriere sociali.

San Valentino ricorda l’amore verso l’altro, così febbraio per le campagne di comunicazione diventa il mese simbolo degli innamorati; Maldarizzi Automotive, invece, sceglie di celebrare l’amore per sé stessi con la campagna del mese “Amati”, un invito a ricordarsi che bisogna considerarsi priorità, che si può sognare in grande, che si può pretendere il meglio. Fino alla fine del mese, fermi al semaforo o in una fermata in attesa di un autobus, potrà capitare di leggere frasi ispirazionali, per ricordare di amarsi. Ogni giorno è speciale, ma con le promozioni di San Valentino ancora di più.

Dal 1979 Maldarizzi Automotive è una delle più importanti realtà italiane del mercato automobilistico, con sedi in Puglia e in Basilicata. L’azienda si occupa di vendita di auto nuove, usate, km0, servizi di assistenza post-vendita, noleggio a medio e lungo termine, assistenza e ricambistica dei più importanti brand automobilistici. Maldarizzi Automotive costruisce cultura sul tema della mobilità per rendere consapevole il consumatore rispetto al servizio offerto, creando innovazione e ispirandosi ai trend di mercato internazionali. Impegno, solidità, professionalità, consapevolezza, disponibilità, trasparenza, innovazione sono i valori che da sempre contraddistinguono la Vision della società. La trasparenza è rivolta a tutti gli interlocutori: clienti, fornitori e partner commerciali. Le concessionarie ufficiali: Lamborghini, Morgan Motor, Mercedes-Benz, AMG Performance Center, Mercedes-Benz V e Vans, Smart, MG Motor, Stellantis per FIAT, JEEP, Lancia, Abarth, Alfa Romeo e FIAT Professional, INEOS Grenadier, Skoda, assistenza per BMW e MINI. Le divisioni: Maldarizzi Multibrand per l’usato garantito e per vetture km0, Maldarizzi 4Business per veicoli commerciali, allestiti e flotte, Maldarizzi Rent per noleggio a medio e lungo termine.

