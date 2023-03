Maldarizzi Automotive dona un’auto alla LILT per il trasporto dei malati

Marzo 20, 2023

(Adnkronos) – Il Cavaliere del Lavoro Francesco Maldarizzi a Roma per la consegna delle chiavi alla presenza del Ministro della Salute Orazio Schillaci e del Presidente della LILT nazionale Francesco Schittulli

Roma, 20 marzo 2023. – La Maldarizzi Automotive dona un’auto alla Lilt per sostenere le attività di volontariato nel trasporto dei malati. La consegna delle chiavi del veicolo da parte del Cavaliere del Lavoro Francesco Maldarizzi, Presidente dell’azienda, è avvenuta venerdì a Roma presso il Ministero della Salute alla presenza del Ministro della Salute, il prof. Orazio Schillaci e del Presidente della LILT nazionale, il prof. Francesco Schittulli. La consegna si è svolta nell’ambito della conferenza stampa di presentazione della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica Lilt, che ha preso il via sabato 18 marzo, fino al 26 marzo.

“Siamo da sempre vicini a queste realtà – ha dichiarato il Cav.Lav. Francesco Maldarizzi – per aiutare la ricerca e promuovere uno stile di vita sano. Ognuno di noi può fare qualcosa con i propri mezzi, i nostri hanno quattro ruote”.

Erano presenti alla conferenza stampa anche: Gianluca Gallo, Assessore alle Politiche Agricole e allo Sviluppo Agroalimentare della Regione Calabria; Massimo Magliocchi, Presidente del Consorzio Olio di Calabria IGP e in collegamento Giorgio Locatelli, Testimonial della campagna SNPO 2023.

L’appuntamento, moderato dal giornalista Gianluca Semprini, è stato promosso dalla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori in sinergia con il Ministero della Salute per diffondere la cultura della prevenzione come metodo di vita e per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di adottare un corretto stile di vita per vincere i tumori.

Fino al 26 marzo le associazioni provinciali della LILT, distribuite in tutta Italia, saranno impegnate a informare, dialogare e diffondere messaggi positivi per incentivare scelte di vita salutari e virtuose, come l’adozione di un regime alimentare sano ed equilibrato, la pratica di una regolare attività fisica e l’astensione dal fumo.

Contatti: https://www.maldarizzi.com/