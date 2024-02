Maldarizzi investe sulla formazione. Parola all’esperto

Febbraio 13, 2024

(Adnkronos) – Fiscalità dell’auto al centro degli incontri del personale con il Dott. Nicola Forte, docente, dottore commercialista e revisore legale

Bari, 13 febbraio 2024. Fiscalità dell’auto: Maldarizzi Automotive continua a puntare sulla formazione e lo fa con i migliori docenti. L’8 e il 9 febbraio l’esperto finanziario, dott. Nicola Forte, ha illustrato la fiscalità dell’auto agli operatori in ruoli commerciali e di back office Finance.

Nicola Forte, dottore commercialista, revisore legale e consulente fiscale, è anche docente in numerosi corsi per la formazione e l’aggiornamento organizzati dalla Pubblica Amministrazione, da ordini professionali, federazioni sportive, associazioni di categoria, istituti scientifici ed enti di formazione.

“La formazione sulla fiscalità è essenziale nel mondo automotive – ha dichiarato il dott. Forte -. Il nostro sistema fiscale è complicato, comportando difficoltà operative anche per il settore della fiscalità delle autovetture. Abbiamo un legislatore particolarmente attivo che modifica a più riprese le disposizioni fiscali: l’Agenzia delle Entrate interpreta, fornisce chiarimenti e chi opera nel settore deve continuamente aggiornarsi. In merito alla fiscalità dell’auto, il bene autovettura in questo momento è penalizzato, in molti casi il costo non è totalmente deducibile, ma per fortuna abbiamo anche disposizioni in materia sull’imposta del valore aggiunto, che risentono di principi e fonti di diritto a livello unionale e l’Italia si è dovuta adeguare. Abbiamo soluzioni che consentono importanti opportunità per imprese e professionisti e, quindi, si possono considerare in deduzione, sia pure in parte, i costi che si sostengono quando si acquista o si utilizza una autovettura nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo, quindi soluzioni importanti”. Durante il focus su auto aziendali e Fisco, sono state analizzate anche le novità del 2024. Sono state 76 le persone formate, tra consulenti di vendita, responsabili commerciali, coordinatore servizi F&I, consulenti di vendita finance e back office finance. “Conoscere la fiscalità dell’auto per chi opera in ruoli commerciali e di back office – ha specificato l’HR manager della Maldarizzi Automotive, Daniela Calabretto – diventa di primaria importanza. Nell’ottica di garantire un servizio di qualità ai nostri consumatori, spiegare nel miglior modo possibile come dedurre un costo relativo all’acquisto del proprio mezzo è fondamentale. Avere consulenti di vendita e anche personale di supporto alla nostra area finance che sia preparato, competente e credibile e costantemente aggiornato in una materia così complessa come la fiscalità, diventa un task prioritario per un’azienda automotive come la nostra”. La formazione continua e lo fa con obiettivi ben precisi. “Continuiamo ad investire in formazione – ha concluso Calabretto – ma ci preme partire dalla concreta esigenza aziendale, che va colmata individuando un percorso che possa essere il più verticalizzato possibile, individuare il canale corretto per veicolare l’informazione e il docente più competente e appassionato della materia e della divulgazione della stessa a un target vario. In un mercato infinito di docenti e formatori, siamo certi di aver fatto la scelta più giusta”.

