MALDARIZZILOVESLECCE: l’opening party della Maldarizzi Automotive

Novembre 27, 2023

(Adnkronos) – Autorità e amici insieme per festeggiare la nuova sede che abbraccia il territorio leccese

Lecce, 27/11/2023. Maldarizzi Automotive è a Lecce: alla presenza del Presidente della Maldarizzi Automotive S.p.a., Francesco Maldarizzi, del Sindaco di Lecce dott. Carlo Salvemini, autorità e amici, ieri sera, sabato 25 novembre, è stata inaugurata la nuova sede in viale Portogallo 16 a Lecce.

#maldarizziloveslecce è stato l’hashtag protagonista dell’opening party che ha visto Maldarizzi Automotive festeggiare le novità insieme ai principali attori del territorio.

Una nuova sede e nuovi brand: oltre all’usato multibrand la nuova concessionaria di vendita e assistenza è anche Skoda, Mg Motor, smart e IneosGrenadier.

L’ apertura della sede sales e after sales di Lecce era stata annunciata a dicembre 2023 nel temporary store di via Braccio Martello.

“Prosegue con forza il nostro progetto industriale – ha dichiarato il Cavaliere del Lavoro Francesco Maldarizzi – un ulteriore tassello dell’investimento della nostra azienda che con la sua presenza nel Salento si estende adesso su tutta la Puglia e la Basilicata”.

Incontri, musica e auto sono stati gli ingredienti principali della serata che è stata anche un’occasione per scoprire la semplicità efficace di Skoda, l’iconica MG che porta la mobilità elettrica per tutti, la nuova Smart #1 glamour, tecnologica e cittadina del mondo e la grinta di IneosGrenadier.

Dal 1979 Maldarizzi Automotive è una delle più importanti realtà italiane del mercato automobilistico, con sedi in Puglia e in Basilicata. L’azienda si occupa di vendita di auto nuove, usate, km0, servizi di assistenza post-vendita, noleggio a medio e lungo termine, assistenza e ricambistica dei più importanti brand automobilistici. Maldarizzi Automotive costruisce cultura sul tema della mobilità per rendere consapevole il consumatore rispetto al servizio offerto, creando innovazione e ispirandosi ai trend di mercato internazionali. Impegno, solidità, professionalità, consapevolezza, disponibilità, trasparenza, innovazione sono i valori che da sempre contraddistinguono la Vision della società. La trasparenza è rivolta a tutti gli interlocutori: clienti, fornitori e partner commerciali. Le concessionarie ufficiali: Lamborghini, Morgan Motor, Mercedes-Benz, AMG Performance Center, Mercedes-Benz V e Vans, smart, MG Motor, Stellantis per FIAT, JEEP, Lancia, Abarth, Alfa Romeo e FIAT Professional, INEOS Grenadier, Skoda, assistenza per BMW e MINI. Le divisioni: MaldarizziMultibrand per l’usato garantito e per vetture km0, Maldarizzi 4Business per veicoli commerciali, allestiti e flotte, MaldarizziRent per noleggio a medio e lungo termine. Per maggiori informazioni:www.maldarizzi.com

