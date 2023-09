MANCHESTER CITY SVELA JOIE COME NAMING PARTNER UFFICIALE DELL’ACADEMY STADIUM

Settembre 14, 2023

MANCHESTER, Inghilterra, 14 settembre 2023 /PRNewswire/ — Manchester City ha annunciato oggi che il marchio di prodotti per bambini, Joie, sarà naming partner ufficiale dell’Academy Stadium, diventando il primo club della Women’s Super League ad avere un accordo commerciale per i diritti di denominazione dello stadio.

L’intera squadra del Manchester City Women’s Football Club, tra cui il capitano Steph Houghton, Chloe Kelly e Demi Stokes, ha segnato questo enorme traguardo tagliando un gigantesco fiocchetto Joie arancione che avvolgeva il neo battezzato stadio.

Il nome dello stadio segna la prossima fase della partnership pluriennale tra il marchio di prodotti per bambini, Joie, e Manchester City: insieme si impegnano a introdurre e migliorare i servizi per famiglie nello stadio.

Aperto nel 2014, nell’ambito dei continui investimenti del club in Manchester est e nell’Etihad Campus, lo stadio da 7.000 persone è l’unico appositamente costruito per la Women’s Super League ed è la sede di Manchester City Women. Inoltre, anche molte delle partite dell’Elite Development Squad e di squadre giovanili della città hanno luogo nello stadio.

Gavin Makel, Managing Director di Manchester City Women, ha dichiarato: «Oggi è un momento davvero significativo per Manchester City, dato che diamo il benvenuto a Joie come naming partner ufficiale.

È da marzo che Joie condivide il nostro impegno nei confronti dei valori familiari e degli standard elevati e ci fa davvero piacere che il marchio abbia scelto di ampliare l’attuale rapporto.

È un’ulteriore riflessione sull’importanza, la crescita e l’attrattiva commerciale di Manchester City Women e del gioco femminile in generale e siamo entusiasti di collaborare con Joie per massimizzare le opportunità per le famiglie durante le nostre partite.»

David Welsh, Senior Managing Director di Joie, ha dichiarato: “Il calcio offre un’esperienza indimenticabile alle famiglie e collaborando con Manchester City Women e diventando naming partner ufficiali dello stadio puntiamo a renderlo realmente accessibile a tutti.

Siamo incredibilmente orgogliosi dei passi che stiamo compiendo per contribuire a offrire un’esperienza all-inclusive e ci impegniamo a sviluppare ulteriormente la nostra offerta e a garantire che il Joie Stadium sia uno dei più adatti alle famiglie nella Women’s Super League.»

Oltre a ciò, il marchio Joie apparirà all’interno e all’esterno dello stadio stesso.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2210886/Manchester_City_1.jpgPhoto – https://mma.prnewswire.com/media/2210887/Manchester_City_2.jpgPhoto – https://mma.prnewswire.com/media/2210888/Manchester_City_3.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/manchester-city-svela-joie-come-naming-partner-ufficiale-dellacademy-stadium-301927711.html