Mangopay lancia una nuova soluzione di prevenzione delle frodi per piattaforme basata sull’intelligenza artificiale

30 Maggio 2024

Il prodotto, completamente integrato e personalizzabile, offre una protezione avanzata che include il rilevamento delle frodi in tempo reale, l’analisi del darknet e il fingerprinting dei dispositivi.

MILANO, 30 maggio 2024 /PRNewswire/ — Mangopay, il fornitore di infrastrutture di pagamento modulari e flessibili per piattaforme, annuncia oggi il lancio della sua nuova soluzione di prevenzione delle frodi.

La soluzione Fraud Prevention di Mangopay fornisce una tecnologia di cybersecurity basata sull’intelligenza artificiale, completamente integrata e indipendente dal gestore di pagamento, per proteggersi da una serie di minacce in continua evoluzione, tra cui l’acquisizione di account da parte di bot e umani, le frodi dei venditori, le frodi nei pagamenti, i chargeback e gli abusi sui resi. Il prodotto personalizzabile offre la più ampia protezione alle piattaforme per proteggersi dalle minacce esistenti ed emergenti, tra cui il rilevamento delle frodi in tempo reale, le analisi della darknet e il fingerprinting dei dispositivi. Le piattaforme possono connettersi alla soluzione attraverso l’ecosistema di prodotti di Mangopay, il che significa che possono proteggersi facilmente dalle frodi senza alcuna integrazione aggiuntiva. Le piattaforme possono anche collegare i loro attuali provider di pagamento attraverso delle API semplici da integrare e di facile utilizzo.

La soluzione Mangopay per la prevenzione delle frodi si avvale di un motore di rilevamento delle frodi esperto, affidabile e pluripremiato, basato sulla tecnologia originale di Nethone, lo specialista di rilevamento e prevenzione delle frodi che Mangopay ha acquisito lo scorso anno. Si avvale di anni di conoscenze di prima mano sulla darknet per aiutare le piattaforme a difendersi dalle tecniche e dagli schemi utilizzati dai truffatori più evoluti. Ogni transazione viene vagliata in base a segnali elaborati su miliardi di dati provenienti dalla vasta rete di merchant di Mangopay, proteggendo le piattaforme da tentativi di attacco simili. Attraverso un’interfaccia utente intuitiva, i clienti rimangono pienamente in controllo, con una visibilità completa sulle raccomandazioni e le azioni per la prevenzione delle frodi, con la possibilità di impostare le proprie regole per una maggiore protezione.

La soluzione di Mangopay è stata creata per salvaguardare le piattaforme di e-commerce, marketplace e fintech, riducendo al minimo ogni frizione per gli utenti finali rispettosi delle norme.

Per saperne di più sulla nuova soluzione e su come le aziende possono tutelarsi dalle frodi, consultare il sito mangopay.com/products/fraud.

