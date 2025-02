MANTRA ottiene la prima licenza DeFi VARA, aprendo la strada alla crescita globale e all’innovazione nei prodotti finanziari

20 Febbraio 2025

DUBAI, EAU, 20 febbraio 2025 /PRNewswire/ — MANTRA Finance FZE (MANTRA), una piattaforma leader nella finanza decentralizzata (DeFi) gestita da MANTRA Group, annuncia oggi di aver ottenuto con successo una licenza di Virtual Asset Service Provider (VASP) dalla Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) di Dubai, per operare come Virtual Asset Exchange, nonché per fornire servizi di brokeraggio, gestione e investimento.

Si tratta di una pietra miliare significativa nell’impegno di MANTRA per la conformità normativa, la sicurezza e l’innovazione nell’ecosistema in rapida crescita degli asset virtuali. La licenza VARA non solo supporterà la presenza globale di MANTRA, grazie all’introduzione di una gamma di prodotti finanziari innovativi e conformi alle normative, pensati per le mutevoli esigenze degli investitori di tutto il mondo, ma la metterà nella posizione di scalare ulteriormente le operazioni in Medio Oriente, focalizzate sulla tokenizzazione di asset del mondo reale (RWA). Questa evoluzione sottolinea l’impegno di MANTRA nel fornire soluzioni trasparenti, sicure e all’avanguardia, nel rispetto dei più elevati standard di supervisione normativa.

“Grazie all’istituzione del quadro normativo più tempestivo, completo e sviluppato sin dalle basi per asset virtuali e Web3, Dubai e VARA sono diventati leader mondiali nella regolamentazione delle criptovalute. Questa licenza ha rappresentato un passo fondamentale per MANTRA e un passaggio cruciale nel nostro percorso verso l’espansione globale”, ha dichiarato John Patrick Mullin, CEO di MANTRA.

“Gli Emirati Arabi Uniti e la regione MENA in senso più ampio sono rapidamente diventati un polo globale innovativo e un ecosistema fiorente per Web3 e asset virtuali, grazie alle loro iniziative e ai loro quadri normativi. Questa licenza non solo rafforza la nostra presenza a livello regionale, ma ci posiziona anche a livello internazionale per offrire prodotti DeFi unici che colmano il divario tra finanza decentralizzata e finanza tradizionale. Il nostro obiettivo è costruire un ecosistema finanziario orientato al futuro, che apporti vantaggi agli investitori istituzionali e qualificati a livello globale”.

MANTRA sfrutta la sua tecnologia blockchain all’avanguardia per offrire servizi finanziari rapidi, sicuri e non custodial. L’offerta della piattaforma includerà prodotti di investimento innovativi che uniscono i vantaggi della finanza decentralizzata con le protezioni della finanza tradizionale, come una maggiore trasparenza, una rapida liquidazione delle transazioni e un maggiore controllo sugli asset da parte degli utenti. Grazie alla licenza VARA, MANTRA acquisisce una posizione unica che le consentirà di ampliare queste soluzioni e offrirle sia a clienti istituzionali che a investitori qualificati negli Emirati Arabi Uniti.

“Con l’ottenimento di questa licenza, MANTRA si unisce a una comunità in crescita di entità regolamentate che operano negli Emirati Arabi Uniti e siamo entusiasti di lavorare a fianco dei leader del settore per dare forma al futuro degli asset virtuali”, ha aggiunto Mullin. “La nostra conformità normativa è fondamentale per la fiducia che creiamo con gli utenti e riflette la nostra visione a lungo termine di promuovere una crescita responsabile nel settore delle risorse digitali”.

Man mano che la piattaforma continua a innovarsi, MANTRA lancerà una serie di prodotti DeFi esclusivi, studiati per soddisfare le esigenze dinamiche degli investitori. Ogni prodotto è sviluppato nel rigoroso rispetto delle normative locali e dei quadri normativi internazionali, garantendo agli utenti sia la sicurezza sia strumenti finanziari all’avanguardia.

Per maggiori informazioni, visitare mantrachain.io.

Informazioni su MANTRA:

La catenaMANTRA è una blockchain di Livello 1 appositamente progettata per asset del mondo reale, in grado di rispettare i requisiti normativi del mondo reale. In quanto blockchain permissionless, MANTRA Chain consente agli sviluppatori e alle istituzioni di partecipare senza problemi allo spazio in evoluzione della tokenizzazione RWA offrendo moduli tecnologici avanzati, meccanismi di conformità e interoperabilità tra catene.

