Manuel Bernardi, Imprenditore In Rete: il Bestseller su come raggiungere il successo aziendale attraverso la creazione di una rete di imprese

Febbraio 13, 2024

(Adnkronos) – Milano, 13.02.2024 – Veder crescere la propria azienda è il sogno di qualsiasi imprenditore. Peccato che, in un contesto economico sempre più concorrenziale, fare impresa è sempre più difficile soprattutto per una PMI (Piccola Media Impresa). La soluzione? Creare una rete di imprese così da crescere tutte insieme.

Per tutti quegli imprenditori che desiderano portare al successo la propria azienda ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Manuel Bernardi “IMPRENDITORE IN RETE. Guida Strategica Per Imprenditori Per Innovare E Far Crescere L’Azienda Con La Rete Di Imprese” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per rendere competitiva una PMI in qualsiasi scenario di mercato.

“Ho deciso di scrivere questo libro con un linguaggio semplice così da permettere al lettore di conoscere i passi fondamentali per rilanciare la propria azienda in maniera logica e strategica” afferma Manuel Bernardi, autore del libro. “Stiamo parlando di una guida che conduce gli imprenditori alla scoperta di uno strumento capace di rivoluzionare al meglio le sorti della propria attività aziendale”.

Secondo l’autore, effettuare un’analisi critica della propria situazione di partenza è il modo migliore per ricercare ed analizzare tanto i limiti attuali della propria azienda quanto le soluzioni. Come ricorda Manuel Bernardi nel suo libro, la prima cosa che un imprenditore deve fare per gettare le basi di una crescita di lungo periodo è pianificare bene la propria visione aziendale nella maniera più specifica possibile. In che modo? Attraverso la creazione di un business plan efficace.

“Leggendo il libro è possibile notare la conoscenza approfondita dell’autore nei confronti del mondo imprenditoriale e, nello specifico, delle PMI. Troppo spesso, infatti, realtà aziendali di valore non riescono ad esprimere il proprio potenziale a causa della carenza di una struttura manageriale efficace” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Come dimostra Manuel Bernardi, in un contesto globale sempre più competitivo, l’unico modo che ha una PMI per arrivare al successo è collaborare con altre aziende delle stesse dimensioni, fino a creare una vera e propria rete di aziende capaci di aiutarsi e supportarsi a vicenda, crescendo così in maniera armonica ed organizzata”.

“Ho deciso di affidarmi a Bruno Editore perché credo che le esperienze positive e di valore debbano essere condivise attraverso un libro” conclude l’autore. “Il team di Giacomo Bruno mi ha fornito il supporto necessario per poter esprimere tutti i concetti che ho appreso nel corso della mia carriera all’interno di un testo che sono certo arriverà a tantissimi imprenditori italiani”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/49nNTE0 Milano, 13.02.2024

Dott. Manuel Bernardi, appassionato di aziende e formazione. Ha iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia mentre frequentava il corso di laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali, poi la laurea in Economia conseguita con determinazione dopo anni di impegno nelle aziende. Ha completato un master in Gestione delle PMI e in Corporate Finance presso la Columbia Business School di New York. Attualmente, collabora con società finanziarie e fondi, ricopre incarichi di consulenza per sostenere la crescita di società con un fatturato tra 10 e 50 milioni di euro, con espansione internazionale. Operazioni di Finanza e M&A. Crede nell’importanza dell’aggregamento delle piccole aziende. Sito web: https://manuelbernardi.com

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 33 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it