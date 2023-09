Marangoni (Ims Srl): “Assunzioni e un nuovo impianto per rispondere all’aumento della domanda: organico cresciuto del 20%”

Settembre 18, 2023

(Adnkronos) – Micronizzazione, la società segue la crescita del mercato e punta su un ampio programma di formazione per i dipendenti

Milano, 18 settembre 2023.Una crescita decisa e costante per tenere il passo delle sempre maggiori richieste del mercato. Ims Srl, azienda milanese leader nel campo della micronizzazione di principi attivi ed eccipienti, prosegue il suo progetto d’espansione che ruota attorno all’avvio del nuovo impianto da affiancare a quello già esistente. Nello stabilimento è tutto pronto e in attesa dell’arrivo del via libera da Aifa per avviare i macchinari si lavora sull’aumento del personale.

Tra i nuovi ingressi in azienda c’è Alessandro Galli, direttore di produzione junior, che affiancherà l’attuale direttore Giuseppe Zappa. “L’obiettivo – sottolinea Elena Marangoni, general manager di Ims – è crescere in modo strutturato e ordinato, ed avere un back up per ogni referente aziendale, da qui la necessità di assumere un secondo direttore di produzione, in modo che ognuno dei due impianti possa averne uno”. Dal resto la crescita dell’azienda non è improvvisa, ma prosegue da oltre tre anni: “Per far fronte all’aumento delle commesse, già da tempo siamo passati dal lavoro su un unico turno all’organizzazione su due turni”. E a parlare sono i numeri: ad oggi l’azienda conta 38 dipendenti, con una crescita del 20% registrata negli ultimi anni.

Altro aspetto fondamentale è la formazione del personale, con corsi previsti per tutti i lavoratori, come quelli sull’Haccp (dedicati all’igiene e alla sicurezza alimentare), e altri, più specifici, riservati solo a chi svolge determinate funzioni. È il caso, per esempio, del master di secondo livello cGMPCompliance and Validation nell’industria farmaceutica conseguito all’Università di Pavia dal Quality Assurance Manager Michele Urso Russo e dal Quality Assurance Assistant Nicolas Consoli Gentile. Il nuovo assunto, analista di laboratorio, svolgerà invece un corso sulla granulometria.

Da non dimenticare i continui aggiornamenti sulla formazione relativa alla salute e sicurezza sul lavoro per ogni dipendente. Tra nuove assunzioni e formazione del personale, quindi, si lavora per essere pronti a partire non appena arriverà l’autorizzazione per avviare il secondo impianto. L’obiettivo, del resto, è rispondere alle crescenti richieste di un mercato in continua espansione.

Contatti: https://www.imsmicron.it/