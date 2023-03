Marangoni (Ims Srl): “Making Pharmaceuticals con Luca Macchi per parlare delle ultime novità in campo di micronizzazione”

Marzo 20, 2023

(Adnkronos) – L’evento è in programma dal 28 al 29 marzo all’ NH Centro Congressi Milano di Assago

Milano, 20 marzo 2023. Il settore farmaceutico si riunisce a Milano per fare il punto sulle ultime novità e sulle prospettive future con Making Pharmaceuticals, l’evento dedicato all’intero ciclo di vita del prodotto farmaceutico, dalla ricerca al prodotto finito, passando per la gestione della qualità, il confezionamento e le tecnologie per camere bianche. L’appuntamento è per il 28 e il 29 marzo all’ NH Centro Congressi Milano, ad Assago, dove, come di consueto, si terranno sia l’esposizione con decine di stand che la conferenza.

Tra i protagonisti spicca Ims Srl, azienda milanese con oltre 30 anni di esperienza nella micronizzazione di principi attivi ed eccipienti, che sarà presente con un proprio stand e sarà protagonista della conferenza con l’intervento di Luca Macchi, responsabile del controllo qualità. Sara infatti Macchi, laureato in Chimica organica all’Università Statale di Milano, a tenere la prima relazione della giornata d’apertura parlando di “Sviluppo e validazione di un metodo analitico di Particle Size Determination tramite laser scattering, seguendo le nuove strategie di Quality by Design, proposte da ICH Q2 (R2) e ICH Q14”.

Alla luce delle recenti linee guida diffuse dalla Conferenza internazionale per l’armonizzazione dei requisiti tecnici per la registrazione dei farmaci ad uso umano (ICH) e dalla United States Pharmacopeial Convention (USP), che invitano a considerare lo sviluppo e la convalida dei metodi analitici non come stadi separati, ma come momenti interconnessi, all’interno dello sviluppo di un farmaco, Macchi valuta l’impatto del nuovo approccio sui metodi di analisi per determinare le dimensioni delle particelle attraverso l’uso della tecnologia del laser scattering. La nuova strategia–definita Quality by Design – punta a favorire una migliore conoscenza dei processi produttivi e analitici per garantire un approccio sistematico alla qualità del prodotto finito, che parta sin dal momento della ricerca e sviluppo e prosegua lungo tutto il ciclo di vita del farmaco.

Contemporaneamente, “accoglieremo i visitatori nel nostro stand, dove – spiega Elena Marangoni, general manager di Ims – illustreremo la nostra modalità di lavoro, basata sull’esperienza maturata in tanti anni di attività nel settore e caratterizzata da grande flessibilità”. Un elemento, quest’ultimo, diventato fondamentale soprattutto dopo la pandemia, dal momento che “il settore farmaceutico richiede tempi sempre più flessibili di risposta e lavorazione”.

Contatti: https://www.imsmicron.it/