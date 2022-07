Marco Gatti (Steel Spa): “Acciaio, aumentano prezzi e difficoltà a reperirlo, fondamentale il ruolo del distributore”

Luglio 6, 2022

(Piacenza – 6/7/2022) – È bene optare per realtà capaci di acquistare in tutto il mondo e di eseguire internamente operazioni come il trattamento termico

Piacenza – 6/7/2022 – La difficoltà crescente nel reperire le materie prime colpisce qualsiasi settore economico e il siderurgico non fa eccezione. Le imprese faticano a trovare tutto l’acciaio di cui hanno bisogno e si vedono costrette a rallentare o a stoppare addirittura la propria produzione, così potersi avvalere di un distributore efficiente, capace di reperire il materiale a prezzi accettabili, risulta fondamentale. “Le difficoltà di approvvigionamento sono reali e per molte aziende fare magazzino è praticamente impossibile” spiega Marco Gatti, amministratore delegato di SteelSpa, società che opera nella distribuzione dell’acciaio da quasi 30 anni collaborando con aziende di tutta Europa. “Per lavorare oggi – aggiunge – è necessario avere rapporti con tutti i principali produttori mondiali, in modo da poter superare le difficoltà legate ad una zona specifica. In questo momento, per esempio, il mercato europeo è quasi impraticabile, poiché l’aumento dei costi di energia e gas ha fatto salire i prezzi dell’acciaio del 100 se non addirittura del 200%. Perciò diventa fondamentale la possibilità di acquistare ad est, magari dall’India”.

Un altro requisito importante per un buon distributore è la capacità di eseguire internamente alcune lavorazioni specifiche sul prodotto. Un esempio? Il trattamento termico. “Lo abbiamo introdotto nel 2006 e, soprattutto in questo momento si rivela uno strumento fondamentale, che ci pone in vantaggio rispetto alle imprese concorrenti – aggiunge Gatti -. L’acciaio, specie per alcune lavorazioni specifiche, deve per forza essere sottoposto a trattamento termico: chi non è in grado di eseguirlo direttamente, deve affidarsi ad una realtà esterna. Noi, invece, realizzandolo internamente, possiamo accorciare i tempi di consegna e mantenere più basso il costo finale per il cliente”. Elementi, questi, che in un periodo come quello attuale, fanno la differenza. Così come è determinante la capacità del distributore di fare magazzino. “Oggi accumulare materiali è molto difficile, ma non impossibile: servono solidità economica e rapporti di fiducia maturati nel tempo con tanti fornitori di diversi Paesi”. Grazie a questi strumenti si riesce comunque a “consegnare l’acciaio in tempi rapidi e, qualora il materiale richiesto non sia già presente in magazzino, a ordinarlo e a farlo avere all’utente” aggiunge l’imprenditore, che di fatto torna all’idea che 27 anni fa lo portò a fondare l’azienda: fornire un servizio personalizzato, capace di rispondere alle esigenze specifiche di ciascuna attività.

CONTATTI:

http://www.steelacciai.com/