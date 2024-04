“Marguerite è stata qui”. Il 17 aprile all’Università eCampus la presentazione del libro di Eugenio Murrali sulla vita della Yourcenar

16 Aprile 2024

(Adnkronos) – 16 aprile 2024. L’Università degli Studi eCampus mercoledì 17 aprile alle 18.30 presenterà, nell’ambito della sua rassegna editoriale, il libro di Eugenio Murrali, “Marguerite è stata qui”. L’incontro, che si terrà nella sede romana di Via Matera 18, sarà condotto e moderato da Francesco Puccio, ricercatore, regista teatrale, scrittore e docente di Storia del teatro moderno e contemporaneo all’Università eCampus.

Con “Marguerite è stata qui” Murrali, giornalista e saggista, rende omaggio a una scrittrice vertiginosa e amatissima, prima donna ammessa all’Académie française. L’esistenza straordinaria di Marguerite Yourcenar prende forma in questo romanzo: con stile limpido e vigile fantasia Eugenio Murrali dà corpo al significativo itinerario di una figura coraggiosa e libera che ha attraversato il Novecento e fatto rivivere con parole immortali l’imperatore Adriano. L’autore descrive il suo viaggio nei luoghi di Marguerite Yourcenar, dal Belgio in cui è nata e ha passato i primi anni, a Parigi dove si è svolta la sua formazione culturale, agli Stati Uniti in cui ha vissuto a lungo insieme alla sua compagna. Nel romanzo si alternano capitoli in cui le persone che sono state vicine alla scrittrice parlano di lei: dal medico che la fa nascere provocando la setticemia della madre, alla tata che l’alleva, al padre che la considera la sua compagna di viaggio ideale e le fa scoprire l’amore per la cultura, alla nonna sempre poco tenera nei suoi confronti, al suo grande amore Grace, fino a Jerry, il suo ultimo compagno.

L’Università eCampus è un Ateneo che, attraverso una didattica e-learning, propone 65 indirizzi di studio e master altamente professionalizzanti. Istituita con Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca del 30 gennaio 2006), ha una presenza capillare in tutte le principali città d’Italia con proprie sedi. Info all’indirizzo www.uniecampus.it.