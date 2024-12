Maria Do Sole, ecco come liberare le persone dalle influenze negative

12 Dicembre 2024

(Olbia 12 dicembre 2024) –

Un metodo che mira a curare la persona in tutta la sua interezza, il corpo, l’anima, la mente e le emozioni. La terapia olistica, secondo recenti dati Istat, interessa in Italia quasi cinque milioni di persone pari all’8 per cento circa della popolazione: “Si tratta -spiega Maria do Sole, terapeuta, tarologa e astrologa- di una pratica che dà benefici importanti e che si basa sul principio che ogni aspetto dell’essere umano è strettamente interconnesso e che la salute vera si raggiunge trattando l’individuo nel suo insieme. L’obiettivo è quello di riequilibrare e armonizzare, in modo del tutto naturale la condizione psicofisica di chi si affida a questo tipo di trattamenti che migliorano la qualità della vita di tutti i giorni”.

Un settore dunque dove Maria do Sole esercita da più di vent’anni. Brasiliana di nascita, terra impregnata di misticismo e spiritualità, ha come propria attitudine quella di combinare tecniche molto antiche riconducibili a pratiche o riti ancestrali con le più recenti metodologie moderne finalizzate alla ricerca del benessere psicofisico: “Passato, presente e futuro -sottolinea Maria do Sole- servono a trasformare in positivo la quotidianità delle persone e, per farlo, occorre utilizzare tutti gli strumenti a nostra disposizione: dal consulto dei tarocchi ai temi astrologici personalizzati, come mappe astrali e numerologia, dal riallineamento dei Chakra alla pranoterapia fino ai workshop di sviluppo personale che hanno lo scopo di trovare una maggiore autostima e determinazione di se stessi”.

Con l’intento di aiutare sempre più persone, Maria do Sole, una volta al mese per tutti i mesi dell’anno, organizza un rituale di purificazione energetica totalmente gratuito intervenendo in supporto al loro cammino spirituale per alleggerire il peso d’influenza delle energie negative e per promuovere un rinnovamento spirituale. Ideatrice e fondatrice del premio “International SpirtualAwards”, creato con l’obiettivo principale di promuovere la tolleranza religiosa, aiuta inoltre Enti di beneficenza che, in Brasile, si prendono cura di famiglie bisognose di beni primari come cibo, acqua, luce, gas, medicine, assistenza sanitaria e scolastica, vestiti. Oltre tutto, è in fase di lavorazione un progetto finalizzato al supporto a chi ha fragilità relative allo spettro autistico.

L’ultima opera di Maria Do Sole è il libro “La magia è dentro di te” e si può facilmente conoscerlo dal suo sito https://www.mariadosole.com/

Per informazioni:

https://www.instagram.com/mariadosoleoficial/