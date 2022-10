Maria Luisa Filippelli, Brutia Disinfestazioni: “Food e Pest Management integrato, l’evoluzione green delle attività di disinfestazione”

Ottobre 26, 2022

(Rende Cosenza 26 ottobre 2022) – Procedure innovative per la riduzione del rischio legato all’uso di pesticidi chimici per una futura gestione sostenibile dei parassiti in Europa

Negli ultimi anni stiamo assistendo a un crescente interesse verso la gestione degli infestanti. Le diverse novità introdotte, in particolare nell’ambito agroalimentare, hanno portato ad un’evoluzione del concetto e dell’attività di disinfestazione in qualcosa di più complesso che si identifica come Pest Management Integrato.

“Il settore del Pest Control si sta evolvendo, avendo sempre più un ruolo fondamentale nel nostro vivere quotidiano, tanto che la Commissione Europea sta implementando nuove norme volte ad aumentare la disponibilità e l’accesso ai prodotti fitosanitari biologici, con l’obiettivo di ridurre l’uso dei ‘pesticidi chimici’ del 50% entro il 2030”, spiega Maria Luisa Filippelli, Amministratore unico di Brutia Disinfestazioni e Consigliere dell’ANID. “Questa progettualità comunitaria mira ad una regolamentazione più sostenibile e rendere i sistemi produttivi agroalimentari più salubri e sicuri. L’A.N.I.D. ha un ruolo attivo in questo contesto, come testimonia la presentazione, a settembre in occasione di Sanatech, del primo documento tecnico relativo al ‘PestManagement nella filiera del Bio’ che metterà a disposizione delle aziende di servizi che operano nel settore del biologico”.

Brutia Disinfestazioni è attiva a Rende, in provincia di Cosenza, da oltre quarant’anni nel settore della disinfestazione e della sanificazione ambientale, occupandosi di Integrated Pest Management attraverso un approccio rispettoso dell’ambiente per la gestione efficace dei parassiti, che si basa su una combinazione di innovazione e pratiche di buon senso. Un servizio completo di disinfestazione professionale, attraverso cui operatori esperti, competenti e costantemente aggiornati, effettuano una valutazione preliminare del problema per poi attuare le misure opportune necessarie per eliminarlo.

“Nelle aziende dell’industria agroalimentare i ‘pest’ più comuni sono: insetti, roditori, blatte, volatili, cimici e molto altro. Oltre a causare danni attaccando materie prime, prodotti alimentari e confezioni, questi animali infestanti possono contaminare gli alimenti, rappresentando un rischio per la salute, essendo potenziali vettori di microrganismi e allergeni trasmissibili all’uomo”, sottolinea Maria Luisa Filippelli. “Per questo occorre intervenire con procedure di disinfestazione professionale, eseguite con esche o sostanze a basso impatto per l’ambiente; la distribuzione di tali sostanze avviene in modo diretto esclusivamente lungo le zone realmente colpite dall’infestazione a cui seguono controlli periodici di monitoraggio”.

Cosa possono fare le aziende produttrici e di somministrazione di alimenti per proteggersi da potenziali rischi e tutelare la salute dei consumatori?

“Un primo suggerimento è quello di evitare soluzioni ‘fai da te’ che potrebbero avere come conseguenza una recrudescenza dell’infestazione o, nella peggiore delle ipotesi, generare rischi per la salute pubblica che un errato utilizzo di questi prodotti chimici comporta”, ribadisce Maria Luisa Filippelli. “Non solo è buona norma rivolgersi sempre ad un’azienda esterna, ma occorre soprattutto accertarsi che sia specializzata e strutturata, in grado di garantire un servizio preliminare di valutazione del sito (posizione, infrastrutture), a cui segue un piano di intervento specifico con un utilizzo responsabile di sostanze chimiche a tutela dell’ambiente e dell’uomo. Solo ed esclusivamente agendo con consapevolezza e conoscenza si evitano rischi dal punto di vista sia della salute dei consumatori, ma anche delle persone che lavorano nel campo dell’industria alimentare, oltreché dell’ambiente”.

Contatti:

https://www.brutiadisinfestazioni.com