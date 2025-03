Maria Saveria Modaffari, Onlus Centro Ascolto e Disagio : a supporto di minori , disabili e famiglie in difficoltà

27 Marzo 2025

(Adnkronos) – 27 marzo 2025. Un aiuto concreto per le donne vittime di violenza e per i loro figli, ma anche servizi per le famiglie quali , attività ludiche, doposcuola,supporto psicologico a quello educativo per bambini ed adolescenti. ” Saremo in grado di offrire supporto psicologico ai bambini, mediazione familiare, servizi di educativa domiciliare, doposcuola, campi estivi, animazione territoriale e supporto legale” afferma Maria Saveria Modaffari responsabile della Onlus.

Tra le caratteristiche principali dell’associazione c’è la volontà di essere presente sul territorio nazionale per essere d’aiuto a madri e bambini che spesso non hanno la possibilità di essere supportati. Il personale della Onlus Centro ascolto e disagio comprende educatori, psicologi e assistenti sociali. E metterà in campo anche l’esperienza maturata negli anni grazie a ‘Vi.Vo. Vicinati Volontati’, tra i progetti vincitori del Bando di Fondazione con il Sud Volontariato. “Abbiamo lavorato in Calabria per contrastare la condizione di disagio, esclusione sociale ed isolamento territoriale delle famiglie in difficoltà e per supportare le persone fragili attraverso la creazione di reti locali solidali” aggiunge Maria Saveria Modaffari. Offriamo anche servizi assistenza domiciliare integrata, inviando operatori socio sanitari qualificati a casa dei pazienti e prevedendo anche la possibilità di effettuare visite specialistiche a domicilio.