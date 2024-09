Mariani Trasporti, quando il trasloco è una garanzia

13 Settembre 2024

(Adnkronos) – Che sia un piccolo appartamento o una sede di una grande azienda non fa differenza: con un servizio personalizzato e su misura, l'azienda di Lissone guidata dai fratelli Davide e Alberto Mariani è sinonimo di sicurezza, passione e professionalità

Monza Brianza, 13 settembre 2024.Dal piccolo appartamento alla grande azienda. Non c’è limite al servizio di traslochi firmato Mariani Trasporti, azienda di Lissone, alle porte di Milano, guidata dai fratelli Davide e Alberto Mariani. Quando si parla di trasloco è infatti la centralità del servizio e la capacità di capire le esigenze del committente il punto di partenza di ogni servizio.

A garantire affidabilità, flessibilità, rapidità e sicurezza è l’esperienza di lungo corso di Davide e Alberto Mariani, sempre presenti in ogni trasloco. Professionalità nel segno della consulenza: dallo smontaggio al trasporto e al rimontaggio di mobili, ogni trasloco è infatti seguito passo dopo passo a cominciare dal preventivo, fornito nell’arco di 24 ore. Senza dimenticare le azioni di imballaggio sicure, il servizio deposito mobili e arredi e le modifiche di falegnameria se necessarie.

«Ci occupiamo di tutti i passaggi del trasloco – spiega Davide Mariani -. Dall’imballaggio al trasporto, dalle operazioni di smontaggio e rimontaggio dei mobili ai servizi extra come l’adattamento e le modifiche ai mobili che possiamo svolgere grazie ad anni di esperienza come mobilieri. Offriamo un servizio personalizzato modellato sulle esigenze specifiche del cliente a cominciare da preventivi immediati e trasparenti: la battaglia dei prezzi al ribasso non ci riguarda e il rapporto qualità-prezzo è invece il nostro vantaggio competitivo, con ovviamente coperture assicurative per la tutela dei beni».

Appartamenti, ville, uffici, aziende: grazie a un parco mezzi euro 6 costantemente aggiornato con le più moderne tecnologie del settore e a personale qualificato Mariania Trasporti arriva ovunque sia necessario. E per chi deve liberare il proprio appartamento l’azienda brianzola offre anche il servizio di custodia mobili presso la sede di Lissone: un deposito mobili in completa sicurezza nel magazzino di oltre 900 mq videosorvegliato 24 ore su 24.

«Eseguiamo traslochi da e verso qualunque tipo di struttura e ufficio, con una grande attenzione per la movimentazione di oggetti delicati ed essenziali per un’azienda – conclude Mariani -. Vantiamo una lunga esperienza anche nei traslochi di abitazioni e residenze in tutta la Lombardia ma anche all’estero. Grazie alla collaborazione di uno staff qualificato, e agli strumenti e ai mezzi di cui disponiamo, assicuriamo traslochi economici e sicuri».

