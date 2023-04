Marianna Caldora, Lady Mutuo: il Bestseller su come richiedere un finanziamento su misura

Aprile 4, 2023

(Milano, 04.04.2023) – Milano, 04.04.2023 – Ognuno di noi ha desiderato almeno una volta effettuare un’operazione nel settore del Real Estate, come ad esempio comprare la casa dei propri sogni. In questi casi spesso e volentieri è necessario accendere un mutuo, lo strumento finanziario per eccellenza per ottenere l’accesso al credito. Peccato però che districarsi in questo campo non sia affatto semplice, soprattutto per i più giovani.

Per tutti coloro che desiderano accedere a un finanziamento ma non sanno da dove iniziare, esce oggi il libro di Marianna Caldora “LADY MUTUO. Come Trovare Il Mutuo Migliore E Realizzare Il Sogno Immobiliare Grazie A Competenza E Professionalità Ottenendo Le Migliori Condizioni Per Tutelare Il Proprio Futuro E Quello Della Famiglia” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per richiedere un mutuo capace di adattarsi pienamente alle proprie esigenze.

“Il mio libro porta il lettore alla scoperta del settore del credito, del mondo immobiliare, dei mutui e dei prodotti finanziari” afferma Marianna Caldora, autrice del libro. “Scrivendo il libro è come se avessi aperto le porte dei miei uffici per accogliere i giovani under 36, le famiglie, i possessori di partita iva, gli imprenditori e i pensionati che hanno esigenze legate al credito ma non sanno quale strada percorrere per raggiungere il proprio obiettivo”.

Secondo l’autrice, farsi seguire nell’erogazione di un mutuo da un professionista serio e preparato è di fondamentale importanza per non commettere errori. Attraverso infatti l’ascolto attivo, l’analisi attenta della situazione reddituale, lo studio e lo sviluppo di previsioni future, la formazione e la conoscenza approfondita del settore e dei prodotti finanziari, una professionista del credito come la stessa Marianna Caldora può davvero aiutare qualsiasi persona a realizzare il proprio sogno immobiliare.

“Marianna Caldora, in questo libro, va a condividere tutto il suo bagaglio di conoscenze in un settore, quello dei mutui, pieno di insidie per chi ha poca praticità con questo strumento finanziario” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “In lei è fin troppo palese il desiderio di parlare chiaramente e con semplicità alle famiglie e a tutti coloro che hanno dei sogni, ma non hanno la liquidità necessaria per realizzarli”.

“Avevo bisogno di un team di professionisti che si prendesse cura del mio sogno, proprio come faccio io con quello dei miei clienti. Quello di Giacomo Bruno ha assolto pienamente questo compito” conclude l’autrice. “La Bruno Editore è stata all’altezza dei miei sogni e mi ha accompagnata in questo percorso, passo dopo passo, con professionalità, competenza, passione e dedizione”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3nFNKJH

Marianna Caldora è una consulente del credito. Abruzzese di origine, vive in Emilia Romagna. Moglie di Cyrille, un imprenditore francese e madre di uno splendido figlio, Daniel. Il “fil rouge” della sua vita è stato sempre il voler aiutare gli altri. È proprio questa sua attitudine personale, unita all’amore e al rispetto per l’altro, che hanno contribuito alla nascita e all’affermazione della persona autorevole, affidabile, seria e competente che è oggi. Marianna è anche una professionista che individua con cuore, passione, dedizione, competenza e conoscenza del settore, la strada migliore per aiutare le famiglie a realizzare un sogno nel presente, con un occhio attento anche al futuro. Sito web: http://www.mariannacaldora.it/

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 30 bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it