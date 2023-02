Marianna Vitale nominata Ambasciatrice dello Stoccafisso norvegese 2023

Febbraio 24, 2023

Milano, 24 febbraio 2023 – La chef Marianna Vitale è stata nominata Ambasciatrice dello Stoccafisso di Norvegia 2023 dal Norwegian Seafood Council.

Dal 2008 l’ente norvegese, che si impegna a divulgare la cultura del pesce norvegese nel mondo, assegna il titolo di Ambasciatore dello Stoccafisso di Norvegia a coloro che attraverso la propria cucina sono riusciti a esprimere l’essenza di un ingrediente storico che unisce Norvegia e Italia da secoli. Quest’anno il testimone passa dallo chef Ivano Ricchebono – eletto nel 2020 – proprio a Marianna Vitale, chef di SUD Ristorante.

Marianna Vitale, classe 1980, si accorge fin da subito che la sua vera passione è la cucina, e il suo desiderio è di creare momenti indimenticabili per i suoi ospiti. Con impegno e amore per la sua terra, insegue la sfida più grande e nel maggio 2009 apre con Pino Esposito Sud Ristorante a Quarto Flegreo, in provincia di Napoli. Il progetto di ristorazione è capace di valorizzare il territorio ed esprime tutta l’energia positiva della giovane chef, che ha saputo creare un locale tra i più interessanti del panorama gastronomico partenopeo, dove il pesce è sicuramente uno dei protagonisti. La cucina di Marianna è essenziale, caratterizzata da un’attenta ricerca delle materie prime e dall’accostamento della tradizione alla contemporaneità, per creare nuove e inaspettate combinazioni culinarie. Dal 2011, Marianna Vitale e Sud Ristorante hanno ottenuto numerosi premi e riconoscimenti nazionali: una stella Michelin nel 2012 e il premio Best Female Chef 2020. Il Norwegian Seafood Council ha voluto per questo premiare la cucina della chef partenopea tanto legata alle tradizioni e al suo territorio, la Campania, ma che al tempo stesso non ha paura di sperimentare e dar vita ad abbinamenti inusuali e piatti creativi.

Proprio la Campania ha da sempre un rapporto molto stretto con la Norvegia e con lo stoccafisso in particolare. Oggi, come secoli fa, lo stoccafisso norvegese è infatti molto apprezzato sia per il suo gusto unico e inconfondibile sia per le proprietà nutritive che lo rendono un ingrediente sano e sostenibile. È infatti presente in tante ricette della tradizione culinaria campana che ancora oggi vengono riproposte sia in chiave classica sia rivisitate in chiave più moderna, con piatti innovativi.

“È un vero onore per me ricevere questo importante riconoscimento” – afferma Marianna Vitale – e mi fa molto piacere sapere che il mio lavoro è così apprezzato. Lo stoccafisso è un ingrediente tipico delle mie origini e fa parte da sempre della mia cucina, e oggi ancora di più. Nei miei piatti desidero sempre mettere lo stoccafisso al centro, esaltandolo con gli altri ingredienti ma rispettando sempre il suo gusto inconfondibile. Sono grata al Norwegian Seafood Council di darmi l’opportunità di conoscere a fondo questo prodotto e promuoverlo in Italia attraverso la mia cucina ricca di elementi tipici della mia regione, la Campania”.

“Crediamo di aver trovato il miglior Ambasciatore dello Stoccafisso nella figura di Marianna Vitale, chef talentuosa e altamente riconosciuta nel panorama della ristorazione.” – dichiara Gunvar Lenhard Wie, Direttore Italia del Norwegian Seafood Council. “Non solo Marianna proviene da una regione storicamente importante per il consumo di stoccafisso come la Campania, ma è anche una maestra nel suo campo, nel quale ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti. Siamo estremamente lieti che abbia accettato di diventare la nostra prima Ambasciatrice dello Stoccafisso. Il progetto di ambasciatori dello stoccafisso norvegese va avanti da molti anni, coinvolgendo numerosi chef professionisti e di talento, e la nomina di quest’anno ha seguito questo percorso. Fin da subito abbiamo capito quanto fosse attenta nella ricerca delle materie prime e curiosa nello sperimentare nuovi abbinamenti per preparare piatti che sanno sorprendere anche i palati più raffinati.”.

Durante l’evento di nomina, Marianna Vitale ha presentato il suo nuovo piatto dedicato allo stoccafisso “Pasta mista con crema di pomodori del Vesuvio, stoccafisso norvegese, alghe e peperone affumicato”. Una ricetta che rispecchia perfettamente la sua cucina moderna, il suo territorio e la tradizione della cucina napoletana, di cui Marianna è uno dei simboli più rappresentativi.

Ad oggi, gli Ambasciatori dello Stoccafisso di Norvegia eletti dal Norwegian Seafood Council sono:

·Marianna Vitale – SUD Ristorante, Quarto (NA) – 2023

·Ivano Ricchebono – The Cook, Genova (GE) – 2020

·Enrico e Roberto Cerea – Da Vittorio, Brusaporto (BG) – 2019

·Moreno Cedroni – La Madonnina del Pescatore, Marzocca (AN) – 2018

·Anthony Genovese – Ristorante Il Pagliaccio, Roma (RM) – 2016

·Felice Lo Basso – Felix Lo Basso, Milano (MI) – 2015

·Paolo Barrale – Ristorante Marennà, Sorbo Serpico (AV) – 2014

·Antonino Rossi – Qafiz, Località Calabretto, Santa Cristina D’Aspromonte (RC) – 2013

·Franco Favaretto – Ristorante BaccalàDivino, Mestre (VE) – 2012

·Giovanni Pozzan – Antica Trattoria Due Spade, Sandrigo (VI) – 2009

·Antonio Chemello – Trattoria da Palmerino, Sandrigo (VI) – 2009

·Gian Paolo Belloni – Ristorante Zeffirino, Genova (GE) – 2008

PASTA MISTA CON CREMA DI POMODORI DEL VESUVIO, STOCCAFISSO NORVEGESE, ALGHE E PEPERONE AFFUMICATO

Ingredienti per 4 persone

Per la crema di pomodori del Vesuvio, ingredienti e procedimento:

•1 kg di pomodori del Vesuvio

•80 g lattuga di mare già pulita e tagliata fine

•aglio

•peperoncino

•olio extra q.b.

Eliminare il picciolo dai pomodori, lavarli e tagliarli a metà. Cuocerli in abbondante aglio e olio e, una volta appassiti, passarli con un passa verdura. Preparare un nuovo soffritto di aglio e olio, rosolare la lattuga di mare e aggiungere il passato di pomodori. Lasciare insaporire a fiamma media per 5 minuti e frullare fino a consistenza di una crema liscia ed omogenea.

Per la cottura dello stoccafisso ingredienti e procedimento:

•200 g di stoccafisso norvegese già ammollato

Tagliare il pezzo di stoccafisso in quattro parti, privarlo della pelle e cuocerlo a vapore a 80° per 10 minuti.

Per la cottura della pasta, ingredienti e procedimento:

•280 g di pasta mista

•crema di pomodori del Vesuvio alle alghe q.b.

•la buccia di un lime

•polvere di peperone affumicato q.b.

•olio extra vergine q.b

•1 spicchio d’aglio

Rosolare in un tegame lo spicchio d’aglio con l’olio, eliminare l’aglio e aggiungere un terzo della crema di pomodori e alghe. Aggiungere l’acqua necessaria per poter cuocere la pasta all’interno di questo brodo. Quando la pasta è molto al dente, aggiungere lo stoccafisso leggermente sfaldato, spostare il tegame dal fuoco e completare con la restante crema di pomodori e la buccia di lime.

Impiattare e completare con una spolverata di polvere di peperone affumicato.

