Marini Marmi, al via le attività nel nuovo spazio che ospiterà la produzione con tecnologie 4.0

Aprile 13, 2023

(Adnkronos) – L’azienda del Lago d’Iseo, nota per la coltivazione del Ceppo di Gré, espande le capacità di estrazione nel rispetto ambientale e del territorio

Milano, 13 aprile 2023. Marini Marmi, storica azienda lombarda nota per la produzione della pietra Ceppo di Gré, espande le proprie capacità tecnologiche ed estrattive con l’apertura di un nuovo capannone che ospiterà macchinari di ultima generazione con tecnologia 4.0, creati su specifica richiesta e gestiti con software per la lettura digitale delle lastre. Un passaggio importante che segue le costanti innovazioni dell’attività fondata nel 1897 da Giuseppe Marini, bisnonno degli attuali soci amministratori Giulio e Giancarlo Marini. Una storia lunga più di un secolo quella di Marini Marmi, che ha saputo rendere unico il Ceppo di Gré, materiale dalle molteplici caratteristiche utilizzato per coperture e facciate, per camminamenti e spazi interni, per l’ambito design e l’arredo. Come spiegato da Giulio Marini, oggi l’azienda lavora a 360 gradi nel mondo dell’architettura, in stretta collaborazione con gli specialisti del settore per sfruttare al meglio le varie caratteristiche della pietra. Grazie alla sua porosità, il Ceppo di Gré reagisce perfettamente agli agenti atmosferici, con un’elasticità adatta al gelo e al disgelo, proteggendo le strutture nelle quali è impiegato. Qualità importanti e decisive per la sua applicazione in molteplici contesti, non a caso utilizzato per la facciata della nuova sede dell’Università Bocconi di Milano, negli spazi del sagrato del Duomo di Colonia, in Germania, nel Gallo-Romeins Museum di Tongeren, in Belgio. Grazie alle sue applicazioni, il Ceppo di Gré ha contribuito alla vittoria del Premio Internazionale Architetture in Pietra a Verona nel 2009, e a Barcellona del primo premio per l’Edificio dell’anno e nella categoria “learning” alla prima edizione del World Architecture Festival. Importanti riconoscimenti che si affiancano alla richiesta crescente del materiale, utilizzato in una parte rappresentativa dell’Ambasciata australiana a Jakarta, in Indonesia, nel rivestimento del palazzo uffici Schiffbauplatz di Zurigo, in Svizzera, per la pavimentazione del centro commerciale MixC Shopping Mall a Shenzhen, in Cina. Una vera e propria curiosità internazionale per il Ceppo di Gré, con Marini Marmi che collabora con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per la promozione della pietra naturale Made in Italy. Giulio Marini sottolinea l’importanza della collaborazione con istituzioni e studi di architettura per la valorizzazione del Ceppo di Gré, utile per comprendere sempre di più potenzialità e usi di una pietra che nasce alle pendici del Monte Clemo, unicum mondiale rappresentativo del territorio italiano e della sua creatività.

