Mario Moretti: l’importanza del referente unico nei lavori edili.

Maggio 13, 2022

(Adnkronos) – Spetta alle imprese risolvere i problemi, togliendo preoccupazioni ai clienti

Roma 13 maggio 2022- Nel caso di lavori di edilizia, per il cliente, avere un unico referente è una condizione essenziale per l’ottimale andamento dell’opera, prima e dopo la sua conclusione. È ciò che contraddistingue la ditta ‘Mario Moretti Ristrutturazioni’, sorta 15 anni fa e che da sempre basa il suo servizio sulla serietà, affidabilità e disponibilità verso il cliente.

“Quando si richiede un’opera di ristrutturazione, che necessiti della prestazione di molte figure professionali contemporaneamente” – ci spiega Mario Moretti, da oltre trent’anni nel campo dell’edilizia – “una delle problematiche che si incontrano è quella della mancanza di assistenza. Nel caso di un intoppo – fattore fisiologico nella fase di cantiere – o di una disfunzione dopo la consegna del lavoro, le diverse maestranze spesso cercano di esimersi dalle proprie responsabilità, riversando l’una sull’altra le colpe del lavoro mal riuscito. Si incappa così nel classico scaricabarile. Il cliente si trova con il problema irrisolto ed è costretto a contattare un ulteriore professionista. Da qui l’importanza di incaricare dei lavori un’impresa edile con referente unico: qualunque sia il problema e di chiunque sia la responsabilità, il problema viene risolto. Sin dal sopralluogo il cliente si interfaccia con un solo interlocutore, che rimane a sua disposizione sino alla consegna dei lavori e, eventualmente, negli anni a venire”.

“Durante un lavoro edile ci sono tanti imprevisti” spiega l’imprenditore romano “e mentre io non dormo per risolvere i problemi, faccio in modo che il cliente sia tranquillo, senza un pensiero. Niente deve essere trascurato e, grazie alle mie squadre di collaboratori di fiducia, offro un servizio completo a tutto tondo nelle mie prestazioni d’opera. Elettricisti, impiantisti, idraulici, mattonatori ed altri professionisti, per una trentina di maestranze, l’importante è portare a termine il lavoro”.

CONTATTI:mariomoretti184@gmail.com

Sito web:https://ristrutturarefacile.eu/