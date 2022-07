Marketing Automation, Wycon Cosmetics sceglie Floox per gestire nuovi progetti per eCommerce & Retail

Luglio 20, 2022

(Adnkronos) – Milano, 20 luglio 2022. Wycon Cosmetics, brand italiano concepito per rompere gli schemi del mercato della cosmesi, ha selezionato Floox per la gestione di nuovi progetti di Marketing Automation finalizzati alla crescita dell’eCommerce, l’integrazione con gli oltre 230 punti vendita e la fidelizzazione dei clienti.

Un progetto in tre fasi supportato da specifiche attività di formazione

Azienda con alle spalle 18 anni di esperienza eCommerce e 9 anni nella Marketing Automation, Floox si avvale di un metodo di lavoro proprietario che fa leva sulla strategia come chiave per il risultato.

Viene infatti data forma a progetti “chiavi in mano”, seguendo l’approccio P.O.S.T. (Persone, Obiettivi, Strategia, Tool e Tecnologia). Sul piano strettamente operativo l’iniziativa, che ha per protagonista Wycon Cosmetics, è organizzata in tre fasi chiave:

• Integrazione del software di Marketing Automation (Customer Data Platform), centralizzando su un’unica piattaforma tutti i dati provenienti dagli store fisici e dall’eCommerce;

• Implementazione delle attività di engagement prioritarie (Massimo ROI) dei milioni di utenti che ogni giorno acquistano sia online sia nei negozi fisici, con segmenti mirati e flussi di comunicazione molto specifici;

• Attuazione della strategia avanzata e personalizzata che permette di incrementare ulteriormente i risultati, ottimizzando i budget pubblicitari.

Non solo. L’impegno di Floox interessa anche la formazione del team Marketing di Wycon Cosmetics, funzionale a comprendere la strategia nel suo insieme e padroneggiare internamente gli strumenti selezionati.

Come evidenziato dall’azienda, guidata da Riccardo Rodella e Francesco Chiappini, l’obiettivo è “incrementare il fatturato attraverso strategie che forniscono un’esperienza personalizzata di alto livello, ottimizzano i budget pubblicitari con comunicazioni più mirate, grazie a audience proprietarie, e che aumentano il retention rate”.

Oltre 230 negozi monomarca in Italia integrati con la presenza digitale: Wycon Cosmetics

Nel 2009, dall’intuizione di Raffaella Pagano, product manager e profonda conoscitrice del mondo make-up e body-care e Gianfranco Satta, imprenditore e distributore storico nel settore della cosmetica femminile nasce Wycon Cosmetics, marchio 100% italiano.

L’idea alla base del brand è quella di superare gli schemi del mercato della cosmesi, offrendo l’opportunità di acquistare collezioni di Make-Up, Skin Care e Body Care di grande qualità, al giusto prezzo ed accessibili a chiunque.

Non a caso, l’approccio al mercato prevede l’eliminazione di costosi passaggi intermedi tra produttore e consumatore, investendo sulla qualità delle texture e skinfeel pur mantenendo un posizionamento sul mercato molto competitivo.

La collezione Wycon Cosmetics è totalmente Made in Italy. L’apprezzamento riscosso nelle consumatrici ha reso il marchio uno de principali punti di riferimento nel nostro Paese, con oltre 230 negozi monomarca nelle principali città, a cui va ad aggiungersi la presenza in Portogallo, Francia, Svizzera, Grecia, Romania, Kosovo, Russia, Kazakistan, Libano, Serbia, Malta, Georgia e Middle East.

L’impegno nel sociale con il Charity Program

L’attenzione verso coloro che devono affrontare situazioni difficili ha portato Wycon Cosmetics allo sviluppo del Charity Program. Di questo fanno parte progetti sociali concepiti per assicurare un supporto concreto.

Tra le iniziative, possiamo ricordare LIFE (per la lotta ai tumori del seno), THE HEART OF BEAUTY (contro anoressia e bulimia), NO MORE TEARS (un aiuto alle donne che subiscono violenza durante la gravidanza) e KID DREAMS (a sostegno del reparto di oncologia pediatrica).

“Come Società Benefit siamo ancora più contenti di collaborare con persone e aziende che condividono i nostri valori e si impegnano concretamente per supportare iniziative di grande valore sociale e morale. Un’azienda nasce con uno scopo for profit, tuttavia, può avere un impatto importante per il bene delle persone, della comunità in cui opera e del mondo. Abbiamo scoperto in Wycon Cosmetics una realtà che, dietro alle quinte, si muove in questo senso molto più di quanto immaginavamo.” Riccardo Rodella CEO Floox S.r.l. Società Benefit.

