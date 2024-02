Marketing librario: alla scoperta del servizio Bookness

Febbraio 20, 2024

(Adnkronos) – Roma, 20 febbraio 2024 – Un progetto innovativo, che ha cambiato il modo di intendere l’editoria e che, con oltre 1300 libri pubblicati, ha contribuito a migliorare la vita professionale di altrettanti autori: il suo nome è Bookness® e permette di scrivere un libro di successo in soli 30 giorni, pubblicarlo in meno di una settimana e registrare una diffusione immediata. Nuova frontiera dell’editoria al servizio del business, Bookness, nato nel 2018 da un’intuizione del suo fondatore, l’ingegnere Emanuele Properzi, punta a trasformare l’imprenditoria attraverso il marketing librario, offrendo ai professionisti l’occasione di acquisire la giusta visibilità tramite una vincente strategia di self publishing. L’idea rivoluzionaria a capo di Bookness è un metodo di scrittura, il cosiddetto Bestseller Framework, che lo stesso Properzi ha strutturato dopo aver individuato, in oltre 300 libri imprenditoriali di successo pubblicati in tutto il mondo, una struttura ricorrente nella gestione dei contenuti. L’applicazione del metodo consente a chiunque, anche a professionisti non avvezzi al ruolo autoriale o con poco tempo da dedicare alla creazione dei testi, di scrivere e pubblicare un libro rilevante, che sia espressione della propria personalità, ma allo stesso capace di accompagnare il lettore verso un graduale processo di conversione.

A fare di ogni progetto una realtà, una squadra di oltre 40 professionisti del settore, tra esperti di marketing, comunicazione, editoria, scrittura e grafica. Ogni libro, curato nella forma e nel contenuto, si avvale inoltre di una progettazione grafica accattivante, realizzata sulla base del target di riferimento e in sinergia con le richieste dei professionisti. Bookness offre a ogni autore anche un supporto editoriale di rilievo, che permette ai libri di integrarsi in numerosi canali di distribuzione, comprese le librerie sul territorio disponibili a far parte dell’iniziativa. Ma non è tutto. Il processo, spiega Emanuele Properzi, testato negli anni “partendo un’intervista iniziale fatta all’autore e da una raccolta attenta di materiale utile per costruire l’opera migliore”, è sempre strutturato in linea con quelli che sono gli obiettivi commerciali. Una strategia che permette di rispondere perfettamente a una vasta categoria di professionisti – dagli imprenditori ai formatori, dai coach agli esercenti – offrendo a ognuno la possibilità di emergere nel proprio settore, acquisendo maggior prestigio e un elevato livello di riconoscibilità.

Un libro, ad oggi, risulta uno tra gli strumenti più potenti in termini di consacrazione: offre a tutti quei professionisti intenzionati a dare voce alla propria narrazione, un’opportunità imperdibile per distinguersi in uno specifico settore di riferimento. Attraverso la pubblicazione di un volume che raccolga le proprie competenze, è possibile acquisire una maggiore autorevolezza professionale, beneficiando di una forma di pubblicità che, oltre a essere priva di costi di gestione, è destinata a durare nel tempo. Un libro è infatti anche un potente strumento di re-marketing che resta a disposizione dell’utenza in modo duraturo: può essere infatti portato ovunque e stimolare un argomento di discussione, e, grazie al suo ruolo formativo, può essere sfogliato, riletto, riconsultato o ceduto, incrementando le possibilità di passaparola. Del resto, sottolinea l’ideatore di Bookness, “un libro in genere non si getta mai via ed è sempre in grado di catturare l’attenzione, conferendo grande dignità a chiunque lo pubblichi”. E i risultati, in termini di autorevolezza, vendite e visibilità, non si fanno attendere: “noi –sottolinea l’ideatore di Bookness – facciamo crescere i fatturati di professionisti e imprenditori attraverso un libro che loro non hanno tempo o modo di scrivere”. A confermarlo, le tantissime testimonianze di chi ha già pubblicato il proprio libro con Bookness e ha potuto registrare risultati editoriali altrimenti irraggiungibili.

Maggiori informazioni si possono ottenere sul portale ufficiale Bookness.it, dove è possibile richiedere una consulenza gratuita con un esperto per una prima analisi del progetto editoriale e ottenere un preventivo completamente personalizzato.