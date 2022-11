Marko Tuta, FinanziariaMente: il Bestseller su come investire con il Metodo Puzzle

Novembre 15, 2022

(Adnkronos) – Milano, 15.11.2022 – Investire senza pensieri è da sempre uno degli obiettivi principali di ogni persona. Quello che però molti non sanno è che per farlo bisogna prima di tutto partire dalla mentalità e cambiare la percezione che si ha del denaro. Tutto sta nel sapere esattamente come fare.

Per tutti coloro che desiderano investire sul medio-lungo termine con serenità, ma non sanno da che parte iniziare, esce oggi il libro di Marko Tuta “FINANZIARIAMENTE. Tutto quello che ti serve sapere per vivere bene e prosperare fra investimenti, finanza personale, mindset e psicologia del denaro” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per migliorare il proprio metodo d’investimento e iniziare a gestire il denaro con tranquillità.

“Il libro affronta tre temi principali: la psicologia del denaro, il risparmio e gli investimenti. E l’ordine in cui li ho affrontati non è casuale. La psicologia, infatti, pone le basi per costruire la strategia e il piano finanziario, che poi ti porta risultati.” afferma Marko Tuta, autore del libro. “È risaputo che l’80% dei risultati dipenda dal proprio mindset, ma in pochi sanno come attuare un vero cambiamento. Ho deciso di dare strumenti pratici con video guidati per non restare nella teoria ma trovare soluzioni pratiche”.

Secondo l’autore, molte volte abbiamo tra le mani informazioni preziose e metodi semplici e chiari, ma per svariate ragioni si finisce a non attuarli. Chi pensa di non avere tempo o chi non ha voglia di mettersi in gioco e non sfrutta queste occasioni. Questo libro guida il lettore nei meandri del mondo finanziario in modo semplice e chiaro, grazie anche all’aiuto di video esplicativi. È sicuramente importante capire come guadagnare soldi, ma spesso è ancor più importante capire come gestirli una volta che si hanno. L’invito che l’autore fa è di prendere sul serio la cosa, dedicare tempo alla gestione dei soldi e prendere il vero controllo su di essi.

“Guadagnare denaro investendo con tranquillità è il sogno di ciascuno di noi. Peccato però che, nella maggior parte dei casi, li spendiamo con la stessa rapidità con la quale raggiungono il nostro conto in banca. Il motivo? La mancanza di un metodo duraturo ed efficace che ci dia le giuste dritte per un sistema di investimenti e risparmio continuativo nel tempo” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Marko, dopo anni di studi e applicazioni, ha finalmente deciso di scrivere un libro e accompagnarlo da videocorsi per spiegare come fare non solo a guadagnare, ma anche a gestire i soldi nel giusto modo e con serenità”.

“Stavo seguendo Bruno Editore da tempo ma non ho mai approfondito o collaborato con loro. Una volta scritto il libro mi sono accorto che dovevo fare qualcosa per far arrivare il libro a più persone possibili il prima possibile visto che il valore dei contenuti è molto alto e, come sappiamo tutti, il tempo è denaro. Le persone devono sapere come gestire tutto questo.” conclude l’autore. “Ho iniziato il percorso con la Bruno Editore e i consulenti e collaboratori sono stati fin da subito disponibili e pronti a trasformare questo libro in uno strumento fantastico. Un libro ha molte più possibilità di far arrivare il messaggio alle persone se viene lanciato da un editore e, soprattutto, dalla Bruno Editore che ha alle sue spalle anni di risultati concreti e indiscutibili”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3z9FtAF

Marko Tuta nasce a Trieste, e studia Scienze Matematiche e Informatiche in Slovenia. Dopo aver lavorato per molti anni come analista dati per una grossa compagnia assicurativa estera, scopre la crescita personale e inizia a collaborare con un’azienda leader in Italia in questo settore. Parallelamente, si appassiona sempre di più alla finanza e dopo aver studiato questa materia per anni, lancia un’azienda di formazione finanziaria in Slovenia, mentre in Italia consegue anche l’abilitazione alla consulenza finanziaria indipendente e la relativa iscrizione all’Albo dei Consulenti Finanziari. Oggi fa il formatore e il consulente sia in Italia che in Slovenia. Sito web: https://www.empathy-money.com/

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 30 bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it