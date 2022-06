Marta Fortunato, Edilizia Formativa: il Bestseller su come ristrutturare la propria casa senza problemi

Giugno 21, 2022

(Milano, 21 giugno 2022) – Milano, 21.06.2022 – Secondo i dati forniti dall’Enea e dal Ministero della Transizione Ecologica, ad oggi il numero di richieste avanzate per accedere al Super Ecobonus 110% ha superato quota 122.000, per un totale di investimenti di riqualificazione energetica ammessi alla detrazione pari a oltre 21 miliardi di euro. Sulla base del report, la regione italiana maggiormente attiva in tal senso risulta essere la Lombardia, seguita dal Veneto e dal Lazio.

Per tutti coloro che desiderano valorizzare la propria abitazione così da renderla più bella e accogliente, esce oggi il libro di Marta Fortunato “EDILIZIA FORMATIVA. Strumenti Indispensabili Nella Scelta Del Miglior Materiale Per Costruire e/o Ristrutturare La Propria Casa” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori la guida esatta per ristrutturare un immobile dalla A alla Z, senza il rischio di commettere errori.

“Nel mio libro, ho avuto modo di raccontare come è nata la mia passione per il mondo dell’edilizia, per poi andare a spiegare quali sono i primi passi da fare se si vuole ristrutturare o valorizzare la propria casa” afferma Marta Fortunato, autrice del libro “I primi capitoli aiutano il lettore a capire come scegliere l’adesivo più idoneo per piastrelle, in base alle sue caratteristiche e all’utilizzo che se ne deve fare. Poi spiego le cause che portano alla nascita della muffa, mostrando come combattere l’umidità in maniera efficace. Successivamente, affronto il tanto discusso tema dell’impermeabilizzazione, al fine di proteggere la propria casa ed evitare infiltrazioni nel futuro. Infine tocco il tema del colore: idee e spunti per valorizzare casa con semplici giochi di colore o con l’utilizzo di decorativi in punti strategici dell’ambiente”.

Secondo Marta Fortunato, valorizzare la propria casa senza grandi interventi di ristrutturazione è possibile a patto però di procedere in maniera corretta. Basta poco infatti, a detta dell’autrice, per commettere errori. Motivo per il quale avvalersi di una figura seria e professionale capace di guidare il cliente nella scelta della soluzione o del prodotto migliore per le proprie esigenze è fondamentale per ottenere il risultato finale desiderato.

“Il libro nasce con uno scopo ben preciso: supportare il lettore nella ricerca del prodotto che rispecchi maggiormente le sue esigenze” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Quante volte ci capita di imbatterci nella modifica di uno spazio abitato e di essere assaliti dal caos delle informazioni? Praticamente sempre. Ebbene, il libro di Marta Fortunato dimostra che prendere le giuste decisioni ottimizzando i tempi è possibile. Non a caso fornisce quelle stesse informazioni che tutti noi vorremmo avere”.

“Ho scelto di affidarmi a Bruno Editore perchè è stato proprio grazie a Giacomo Bruno che ho avuto l’input di scrivere un libro legato alla mia passione” conclude l’autrice. “Come spiego nel manuale, il mio lavoro non è semplicemente quello di vendere un prodotto, ma innanzitutto quello di supportare il cliente nella fase ante e post vendita così da trovare insieme la soluzione cucita su misura delle sue reali esigenze”.

Marta Fortunato, nata a Lecce nel 1995. Sin da piccola, quando iniziavano le vacanze scolastiche, non perdeva occasione per andare con i suoi genitori nell’azienda edile di famiglia. Dopo il conseguimento del diploma scientifico, ha intrapreso gli studi universitari in ‘Economia aziendale’ e nel contempo nel 2017, ha iniziato ad affacciarsi nel mondo del Lavoro, accostandosi dapprima al lavoro da magazziniere e dopo, come addetta alle vendite, studiando le modalità d’impiego di ogni prodotto e partecipando a corsi formativi. Ad oggi, riveste un ruolo centrale all’interno della rivendita. Mossa dalla passione per il mondo dell’edilizia, crede fortemente che la propria comunicazione e formazione professionale le consentano di proporre la miglior soluzione possibile cucita su misura sulle esigenze dei suoi clienti. Sito web: www.fortunatoshop.it ; Email: marta.fortunatosrl@gmail.com ; Whatsapp Business 329.42.38191.

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 700 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info:https://www.brunoeditore.it