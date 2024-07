Maschio Alfa – Il Ritorno del Playboy di Pier Francesco Grasselli- Libertà Espressiva in un mondo di censure

31 Luglio 2024

(Adnkronos) – Roma, 31 luglio 2024 – Dopo una lunga serie di successi targati Mursia, Edizioni Om, Pendragon e Gruppo Macro, Pier Francesco Grasselli propone ai suoi lettori il finale di quella che Fiorenza Mursia ha definito la sua “autobiografia erotica” con “Maschio Alfa: Il Ritorno del Playboy”, un titolo in controtendenza rispetto agli standard attuali e un racconto piccantissimo che promette di essere un guanto di sfida gettato dall’autore di All’Inferno ci vado in Porsche (Mursia, 2007) al politicamente corretto.

Libertà Espressiva in un mondo di censure

“Il romanzo include contenuti per adulti e passaggi estremamente crudi che alcune persone potrebbero considerare inappropriati, discriminatori, sessisti, omofobi” ammette Grasselli, 46 anni, una delle rare voci veramente libere della narrativa italiana. “In materia di storie e di personaggi letterari, non accetto restrizioni e respingo categoricamente il nuovo «fascismo» del buonismo e del politicamente corretto che oggi pretende di imporre limiti tematici e linguistici. Come scrive Jonathan Franzen: «Fare letteratura non significa scrivere cose carine». A volte, al contrario, la letteratura è un viaggio scioccante nella dura realtà delle cose.” Così è questo romanzo, in cui Grasselli si propone di dire al lettore “la dura verità” in materia di sessualità e non solo, evidenziando gli assurdi del mondo di oggi dalla pandemia in avanti.

“In tempi dominati dalla cancel culture e dal politicamente corretto, la libertà di espressione è a rischio” dichiara ancora Grasselli. “E con la libertà di espressione sono minacciate anche la cultura, il pensiero autonomo, la capacità critica. Nati per proteggere la sensibilità delle minoranze, fenomeni come il politicamente corretto e la cancel culture oggi hanno assunto forme iperboliche di intolleranza e intransigenza repressiva. Sono divenuti strumenti di censura che vietano il dialogo a priori e impongono un nuovo tipo di conformismo. Io penso che la crescita avvenga sempre attraverso il confronto delle idee, anche quando è duro. Non ha senso sacrificare la verità per evitare di ferire la sensibilità di qualcuno. È ovvio che il rispetto e la dignità di tutte le categorie vadano tutelati, ma il perseguimento di queste finalità sociali non ci deve far perdere lucidità e obiettività nell’analizzare i fatti della vita. Purtroppo l’inclusività di questa nostra società ha assunto la forma dell’ipocrisia… e quella di una ideologia che distorce la percezione della realtà”.

“Oggi più che mai la società ha bisogno di voci indipendenti che non abbiano paura di esprimere ciò che pensano, anche se è scomodo e controcorrente” conclude lo scrittore emiliano. “Difendere la libertà di parola, scritta e parlata, significa difendere la nostra capacità di pensare liberamente e di confrontarci, in altre parole di comunicare. Significa rivendicare il diritto di parlare apertamente e di ascoltare anche ciò che ci disturba. Solo rispettando la pluralità delle opinioni possiamo costruire un mondo più giusto e consapevole.”

La trama

Dopo una disastrosa relazione con una donna d’affari, uno scrittore scapolo e sciupafemmine cade in depressione e si rivolge a uno psicologo. La prescrizione medica è inusuale: per guarire dovrà sedurre cinquanta donne giovani e carine. Questo dà inizio al tour de force del protagonista, l’ultima impresa di un seduttore incorreggibile già noto nei romanzi precedenti “Fanculo amore”, “Tromba Daria”, “I Maschilisti” e “Psycholove”. “Maschio Alfa: Il Ritorno del Playboy” esce giusto in tempo per le vacanze estive, proponendosi come una perfetta lettura da spiaggia: piccante, divertente e dissacrante.

Una guida per aspiranti playboy

E stavolta c’è una novità. “Maschio Alfa: Il Ritorno del Playboy” non è solo un romanzo, ma include anche una sorta di guida alla scoperta dei segreti dei più grandi seduttori di tutti i tempi, un’utile rassegna di consigli pratici, tratti dall’esperienza di famosi conquistatori di grazie femminili, per sedurre le donne nel XXI secolo. Ambientato in località suggestive come Portofino e Roma, il romanzo intreccia la storia del protagonista con quelle di celebri playboy, da Gigi Rizzi a Gunter Sachs, da Leonardo Di Caprio a Warren Beatty. L’autore sintetizza le loro tecniche di seduzione, spiegando al lettore come incrementare il proprio sex appeal e stupire in camera da letto.

Il romanzo dell’estate che si preannuncia come un nuovo caso letterario

Questo nuovo lavoro di Grasselli è crudo, provocatorio e sfida apertamente il politicamente corretto. L’autore si oppone ai trend femministi, a suo avviso demascolinizzanti e filo-LGBT del mainstream, presentando contenuti forti e controcorrente. Pier Francesco Grasselli assicura che “Maschio Alfa: Il Ritorno del Playboy” è il manifesto del maschio eterosessuale, libero dall’etichetta di “tossico” ingiustamente imposta dalla società odierna.

Pier Francesco Grasselli è autore prolifico di romanzi, saggi, raccolte di racconti e poesie. Tra le sue opere più note figurano la trilogia “maledetta” composta da “L’ultimo Cuba Libre” (Mursia, 2006), “All’inferno ci vado in Porsche” (Mursia, 2007) e “Vivere da morire” (Mursia, 2010). Altre opere di rilievo sono “Ho scaricato Miss Italia” (Mursia, 2008), “Fanculo amore” (Mursia, 2009), “I Maschilisti – Autobiografia erotica” (Mursia, 2022), e “Psycholove” (Independently published, 2023), “Leonardo cuoco” (Edizioni Om 2021), “La musa” (Edizioni Pendragon 2021), le raccolte di poesie “Sempre meglio che lavorare – Donne, solitudini e cocktail” (Thedotcompany Editore, 2018) e “Poesie d’amore a una stronza” (Edizioni Il Foglio, 2022), i romanzi illustrati “Don Giovanni all’inferno” e “Le nuove avventure di Don Giovanni” (PSE, 2021), la raccolta “La Bambola. Cinque racconti” (Edizioni Il Foglio, 2024), l’opera illustrata, in cinque volumi, “La Ricerca di Sé stessi”, e il saggio di esoterismo “Le Chiavi del sapere. Come lo spirito plasma la materia” (Gruppo Macro 2022). Previsto per settembre 2024, un nuovo saggio di esoterismo per le Edizioni Om, “Tempo di Risveglio”.

Dettagli del Prodotto

•Genere: Narrativa, Sessualità, Erotico

•Lingua: Italiano

•Formato: Copertina flessibile, 274 pagine

•Disponibilità: Il libro è disponibile per l’acquisto su Amazon e sul sito ufficiale dell’autore,pierfrancescograsselli.com.

Per Informazioni Stampa e Richieste di Intervista:

Ufficio Stampa P.R. & Editoria

Email: info@preditoria.it

Telefono: 349 7565981