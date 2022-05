Mashfrog Group sigla un nuovo accordo per la gestione della comunicazione interna di Enel X

Maggio 9, 2022

(Milano, 09/05/2022) – Milano, 09/05/2022 – Si riconferma la partnership tra Mashfrog Group e Enel X: all’azienda romana i due lotti di gara per la gestione della Comunicazione Interna di Enel X Global e Italia.

È ancora una volta Mashfrog Group, in collaborazione con Mashfrog Creative Solutions e Dst, ad aggiudicarsi la gestione editoriale dei canali digitali della Global Internal Communications e della Comunicazione Interna per l’Italia di Enel X.

Con l’aggiudicazione della gara in due lotti, la business line globale di Enel che guida il processo di transizione energetica attraverso l’elettrificazione degli usi e la digitalizzazione dei servizi per le abitazioni, le imprese e le città, ha riconfermato l’azienda romana come partner per la sua comunicazione interna globale, ampliando il campo di azione anche a quella verso la community aziendale italiana.

“Siamo molto orgogliosi di poter lavorare con uno dei protagonisti europei e mondiali della trasformazione energetica” ha spiegato Edoardo Narduzzi, Managing Director & President di mashfrog Group. “Comunicare il cambiamento in corso è una sfida professionale ricca di novità perché si tratta di lavorare su contenuti ed argomenti che accompagneranno le nostre vite per almeno una generazione. Enel X sarà sicuramente uno dei role model del nuovo linguaggio emergente”.

Enel X è una multinazionale già proiettata nel futuro del beyond commodity, che ha fatto dell’innovazione e della sostenibilità il suo marchio di fabbrica traducendolo anche in uno stile di comunicazione distintivo e sempre aperto a nuove soluzioni e linguaggi.

Grazie all’esperienza già maturata in questi anni, Mashfrog proseguirà per un nuovo triennio a curare l’intero perimetro della funzione Global Internal Communications che quotidianamente si rivolge a oltre 4000 dipendenti di 20 Paesi e parla abitualmente in tre lingue (italiano, inglese e spagnolo), con uno storytelling multimediale composto da video, newsletter, infografiche interattive, survey, business case, contest e molto altro ancora. In aggiunta alla comunicazione globale, in questo nuovo triennio Mashfrog dovrà occuparsi anche della comunicazione interna per l’Italia, per la quale Enel X ha previsto una strategia di specifica, sviluppata secondo lo stesso approccio multimediale del livello globale.

Un impegno ancora più sfidante per Mashfrog, dunque, che conferma l’efficacia del suo approccio alla comunicazione digitale, basato su team multidisciplinari che integrano le dimensioni di strategia, creatività e performance in una soluzione completa e votata al continuous improvement.

“Occuparsi di comunicazione interna significa progettare contenuti che abbiano un impatto nella costruzione della brand awareness e nella creazione del senso di appartenenza dei dipendenti all’azienda. Una sfida che accogliamo nuovamente con grande entusiasmo, soprattutto sapendo di lavorare con un’azienda innovativa e proiettata verso il futuro come Enel X” sottolinea Fabrizio Varrenti, CEO di Mashfrog Creative Solutions e Sales Media Director BU Digital.