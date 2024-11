Massimiliano Cilli, Da Zero a Centro: il Bestseller su come sviluppare un mindset vincente con piccoli cambiamenti quotidiani

19 Novembre 2024

(Adnkronos) – Milano, 19.11.2024 – Tutti noi sappiamo che la frenesia della quotidianità lascia spesso poco spazio alla riflessione su cosa vogliamo davvero dalla nostra vita. Quello che, tuttavia, molti non sanno è che si può scendere dalla “giostra” e mettere in atto piccoli cambiamenti per aumentare la nostra consapevolezza.

Per tutti coloro che desiderano raggiungere uno stile di vita sano e consapevole, esce oggi il libro di Massimiliano Cilli “DA ZERO A CENTRO. Il Metodo In 3 Step E 57 Esercizi Per Sviluppare Un Mindset Vincente E Raggiungere La Massima Performance Personale E Professionale” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per attuare un cambiamento positivo nella propria vita, tenendo conto delle inclinazioni, delle necessità e degli obiettivi personali.

“Il mio libro parla della necessità di avere obiettivi chiari, in linea con i propri valori e orientati allo stile di vita che vogliamo” afferma Massimiliano Cilli, autore del libro. “Insegno una metodologia e metto in luce la necessità di ‘scendere dalla giostra’ della vita per capire cosa si sta facendo, per poi scegliere i nuovi obiettivi e successivamente realizzarli.”

Secondo l’autore, il cambiamento è inevitabile e bisogna solo scegliere se innescarlo o subirlo. Motivo per cui nel libro Massimiliano Cilli esplora i piccoli passi quotidiani che si possono fare per avviare abitudini nuove e più sane, oltre che per sorpassare gli ostacoli che la mente ci mette davanti per farci rimanere nella nostra zona protetta.

“L’autore crede fermamente che ogni momento della vita sia quello opportuno per riprendere le redini della propria esistenza e migliorare il proprio stile di vita” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “L’obiettivo di Massimiliano Cilli è dare gli strumenti giusti per mettere in atto questo cambiamento.”

“Ho deciso di affidarmi a Giacomo Bruno dopo aver frequentato i suoi workshop, l’interesse suscitato dai suoi contenuti mi ha spinto a contattarlo” conclude l’autore. “Nel team Bruno Editore ho trovato professionisti preparati, responsabili ed efficienti, con i quali ho potuto trasformare la mia idea in un progetto editoriale concreto.”

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4eSnrFA

Massimiliano Cilli è nato a Pescara nel 1969, padre di tre figli, fin da tenera età ha mostrato interesse nelle discipline d’aiuto. Si è appassionato allo sviluppo delle potenzialità umane e aziendali formandosi come Coach Professionista e consulente strategico conseguendo un Master in Comunicazione, Problem Solving e Coaching Strategico. Sostiene che, sapendo cosa fare e come farlo, tutti possono avere successo ed essere felici, aziende comprese. Esperto di Comunicazione performativa e Problem Solving, aiuta principalmente aziende e professionisti a pianificare e realizzare una vita di successo attraverso la sua personale metodologia, frutto delle esperienze e degli studi fatti in Italia e all’estero. Sito web: www.massimilianocilli.it

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it