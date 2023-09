Massimo Ferrero prosegue la sua avventura in radiovisione su Cusano Italia Tv

Settembre 26, 2023

(Adnkronos) – 26 settembre 2023. Massimo Ferrero continua la sua avventura in radio, anzi raddoppia. Con il nuovo palinsesto di Cusano Media Group la trasmissione “Ferrero, non solo sport” continua ad andare regolarmente in onda dal lunedì al venerdì su Radio Cusano Campus dalle 14 alle 15. Ma l’ex presidente della Sampdoria con il nuovo format, eclettico e mai scontato, raddoppia la propria presenza, infatti, sempre dalle 14 alle 15 si potrà vedere in televisione su Cusano Italia Tv (canale 264 del DDT). Ogni giorno si discuteranno temi di stretta attualità sul mondo del calcio, ma anche dello spettacolo, della cultura e della cronaca con importanti personaggi. In studio a condurre ci sarà Gianluca Scarlata, mentre opinionista fisso è Paolo Bargiggia. Non mancheranno colpi a effetto, sorprese, si analizzeranno tanti temi in una chiave diversa, poco scontata e affatto convenzionale proprio come il mattatore del programma, l’istrionico Massimo Ferrero.

Ufficio Stampa Cusano