Massimo Leonardi: “Il mio impegno come avvocato e commercialista al fianco di persone e imprese”

Luglio 6, 2023

(Adnkronos) – Il professionista di Milano racconta la sua esperienza di consulenza in Italia: “Abbiamo una fiscalità tra le più complesse al mondo. Per questo servono scelte prudenti”

Milano, 6 luglio 2023. La normativa tributaria in Italia è una tra le materie giuridiche più complesse da gestire. L’introduzione di continue norme che in molti casi modificano quelle già in vigore, rende l’interpretazione delle stesse molto complicata, in particolare per la gestione di un’impresa, ma anche per la consulenza nei confronti delle persone fisiche. Consulenza che nel nostro Paese ha come punto di riferimento ideale un gruppo ristretto di professionisti i quali, grazie alla doppia abilitazione di avvocati e dottori commercialisti, rappresentano una vera e propria eccellenza in materia tributaria.

Fra questi, Massimo Leonardi rappresenta un’ulteriore eccezione, rispetto all’interpretazione del lavoro e al rapporto con la clientela:«Fino a qualche anno fa le persone cercavano soltanto competenza. Oggi questa non basta, perché valori come serietà, fiducia ed empatia sono diventati elementi importanti per la clientela».

Elementi che Leonardi ha saputo alimentare anche grazie al suo lavoro Social, i cui canali offrono spunti di riflessione e comprensione in materia tributaria:«La nostra fiscalità è tra le più complesse al mondo. Per questo ho deciso di spiegare dinamiche e problematiche utilizzando anche i Social, offrendo alle persone spunti di orientamento».

Un impegno che lo stesso Leonardi porta avanti con dedizione nel suo lavoro, che lo vede impegnato nella doppia veste di commercialista e avvocato specializzato in diritto societario e civile. «La doppia qualifica per me è stata una scelta naturale, volendo offrire una consulenza che potesse dirsi completa. Ci si può affidare a un consulente esperto in materia legislativa, oppure a un professionista competente in materia fiscale, ma la visione d’insieme in entrambi i campi dà la possibilità di guidare un’azienda attraverso scelte prudenti e quanto mai ponderate».

Non è un caso che sempre più società si affidino a professionisti come Leonardi, in grado di tutelare le realtà avendo chiari sia gli aspetti giuridici che il quadro economico di un’attività. Il tutto all’interno di un panorama normativo in continua evoluzione: «L’applicazione di una norma è un momento delicato perché la sua interpretazione può avere ricadute diverse a seconda dei casi. Una norma va interpretata in base a ogni singola fattispecie. La cosa vale sia per gli aspetti giuridici che tributari. Per questo un consulente ha l’obbligo della prudenza, oltre che della chiarezza nelle scelte da consigliare al cliente, sia esso una partita iva che una società di capitali.

Una filosofia di lavoro che Leonardi promuove quotidianamente, offrendo un tipo di consulenza oggi quanto mai preziosa in due settori, quello prettamente giuridico e fiscale-tributario, nei quali la competenza ha un valore soltanto se in continuo aggiornamento e dedizione.

Contatti:www.3lex.net