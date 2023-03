Materassi in lattice naturale 100% certificati e letti in legno a KM Zero da Vivere Zen

Marzo 30, 2023

(Adnkronos) – Milano, 30 marzo 2023. La sostenibilità, un argomento attuale e concreto, visto il modo in cui negli ultimi anni l’importanza della salute non solo del pianeta, ma anche di noi stessi, si è affermata. Vivere Zen è protagonista in questo ambito da oltre quindici anni, offrendo un’ampia gamma di prodotti per poter abbracciare un modo di vivere che guarda al futuro senza trascurare il presente.

Letti in legno a KM zero

Parliamo di blue economy, ecologia e sostegno della economia del nostro paese.

La linea di bio-arredo “Torino ARBRA” è un esempio concreto di blue economy, e cioè l’uso dei materiali di scarto di un processo come materia prima di un altro processo. In questo caso il legname proveniente dalla manutenzione boschiva della Val di Susa, che coinvolge circa il 5% del volume legnoso della foresta, invece di essere portato al macero viene trasformato in letti unici ed ancora i trucioli di scarto di questo secondo processo vengono trasformati in pellet per il riscaldamento.

Così dall’alleanza fra Vivere Zen e le aziende del territorio della Val di Susa nasce una linea interamente Made in Italy e a Km 0 in tutta la catena produttiva.

Nella produzione dei letti in legno Torino ARBRA, insomma, blue economy e green economy si uniscono nell’intento di rispettare la natura e l’ambiente e nel sostegno alle microaziende del territorio italiano, vantando anche certificazioni di qualità e garanzia rispetto la sostenibilità dei prodotti. Per i legni, questo significa avere certificazioni FSC o PFEC.

FSC è una certificazione filiera che si occupa di legno o derivati, come ad esempio lattice, carta e cartone. Questo organismo si preoccupa di tutelare a livello globale le foreste, e dell’equilibrio di questi preziosi ecosistemi. FSC è una certificazione che tutela non soltanto l’impatto sull’ambiente, ma segue anche dei rigorosi standard di sostenibilità a livello umano, dalle popolazioni locali a chi si occuperà della realizzazione dei prodotti.

FSC attua accurati controlli in tutte le fasi di lavorazione del legno, dalla coltivazione e taglio degli alberi, alla creazione del prodotto finito.

Materassi in lattice naturale al 100%

Non solo i letti, ma anche i materassi in lattice di Vivere Zen vengono realizzati in modo sostenibe.

Tutti i materassi in lattice di Vivere Zen sono realizzati con lastre a marchio Latexco, impresa belga tra i primi distributori europei di materassi in lattice che lavora utilizzando tecniche a zero impatto ambientale.

Il materasso della Linea Zen prodotto in Italia, contiene SOLO lattice naturale, al 100% effettivo. Ma questa non è la sola caratteristica di questo prodotto. Infatti, a riprova della sua naturalezza e salubrità, è provvisto delle seguenti certificazioni:

• Eco-Institut: rilasciata SOLO se la percentuale di lattice naturale è del 100%;

• FSC: certifica che il lattice adoperato provenga da coltivazioni gestite in maniera sostenibile;

• euroLATEX, Ecolabel e LGA: che assicurano la sicurezza e la salubrità del prodotto.

Non sottovalutiamo le Fodere dei materassi!

Quando si parla di materasso in lattice ci si concentra sulla lastra interna ma non si pensa a come sono realizzati gli strati di rivestimento, la fodera e la imbottitura climatizzata della stessa.

Quasi sempre per rendere elastico e resistente a basso costo il prodotto, queste parti contengono poliammide ed altri tessuti sintetici misti al cotone o sono del tutto sintetici.

Anche su questo piano Vivere Zen ha deciso di usare solo materiali naturali come cotone, seta, canapa, fibra di bamboo.

Le fodere sono dotate di certificazioni, quali:

• GOTS: certifica l’origine biologica delle fibre tessili naturali, nonché il rispetto di criteri ambientali e sociali in tutte le fasi della filiera produttiva;

• OEKO-TEX STANDARD 100: garantisce l’assenza di sostanze nocive come coloranti azoici, formaldeide, nichel.

Scegliere un materasso in lattice 100% naturale Vivere Zen significa avere garanzia non soltanto di qualità, ma anche della tutela della salute dell’ambiente e della persona durante tutti i processi di lavorazione.

E le lenzuola biologiche?

Non sarebbe completo il letto se non abbinassimo delle lenzuola anch’esse realizzate in cotone biologico certificato. Vivere Zen collabora con una azienda che è riuscita a creare un prodotto bio, certificato ed anche colorato, quando in genere il cotone organico si trova solo color ecrù.

