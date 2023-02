Materassi, prevista una forte crescita del mercato dei sistemi in memory foam

Febbraio 9, 2023

(Adnkronos) – Battipaglia (SA) – 09/02/2023. Il memory foam è una schiuma poliuretanica viscoelastica; sviluppata dalla NASA negli anni Sessanta, oggi è ampiamente utilizzata nell’industria del bedding, il settore che si occupa dello sviluppo e della produzione di sistemi e accessori per il riposo. Per via della peculiare capacità di deformazione elastica, viene impiegata soprattutto per produrre le imbottiture di materassi e cuscini, inclusi quelli ergonomici. Ad oggi rappresenta una delle opzioni più gettonate sul mercato, in grado di intercettare un segmento di pubblico sempre più ampio. Non a caso, le stime di settore prevedono una crescita sostenuta delle vendite di materassi in memory foam, dopo la marcata contrazione che ha caratterizzato il 2020 (a causa della crisi scaturita dall’emergenza pandemica).

Le previsioni di crescita al 2027

Secondo un’elaborazione statistica di Credence Research, il mercato dei sistemi in memory foam, dopo aver fatto registrare una fase di ‘rimbalzo’, seguita da una repentina ripresa nel 2021, è destinato a crescere con un tasso percentuale medio annuo del 10% fino al 2027. In virtù di tale tendenza, il valore dell’intero comparto dovrebbe superare, a livello globale, i 9 miliardi di dollari, arrivando quasi a raddoppiare il valore del 2020 (4,765 miliardi di dollari). Il dato testimonia quanto sia ampio il gradimento da parte dei consumatori, che prediligono i sistemi in memory rispetto ad altre opzioni – pur valide – come, ad esempio, i materassi a molle indipendenti o quelli con imbottitura in lattice naturale.

La composizione del mercato

L’analisi condotta da Credence Research analizza anche la struttura del mercato globale, evidenziando come nel 2020 l’area in cui si sono registrati i volumi più alti di vendite è quella dell’Asia Pacifica, seguita dall’Europa e dal Nord America. L’America Latina e il Medio Oriente, invece, rappresentano le due quote minoritarie del mercato dei sistemi in memory foam.

Per quanto concerne, invece, la tipologia di utilizzo a cui sono destinati i prodotti in schiuma viscoelastica, prevale quella commerciale, a scapito di quella residenziale. In altre parole, i materassi imbottiti con lastre di memory risultano, nel complesso, più diffusi presso strutture ricettive e alberghiere, probabilmente per la qualità del comfort offerto e per la maggior resistenza alla deformazione plastica. Questo materiale, infatti, è in grado di adattarsi perfettamente alle strutture ergonomiche di qualunque utilizzatore, per poi riprendere la propria forma originaria dopo pochi secondi. A differenza del lattice, quindi, non si deforma in maniera permanente anche se utilizzato continuativamente da persone molto diverse tra loro.

Questo è solo uno dei fattori che, anche in ambito residenziale, alimenta la crescita del segmento memory foam all’interno del mercato dei sistemi per il riposo. Un altro aspetto che certamente contribuisce, in tal senso, è lo sviluppo dell’e-commerce di settore, che offre ai consumatori più ampie possibilità di scelta, non solo in relazione ai prezzi ma anche alle specifiche tecniche di ciascun prodotto.

In sintesi, chi cerca materassi memory si rivolge sempre più di frequente al web, ed in particolare ad e-commerce specializzati come inmaterassi.it, tanto per confrontare i prezzi di vendita quanto per orientarsi tra le migliaia di soluzioni disponibili, così da individuare il prodotto più adatto non solo alle proprie possibilità di spesa ma anche alle esigenze di comfort e riposo.

Questo tipo di meccanismo si inserisce nella più ampia espansione trasversale dell’e-commerce, che ha investito numerosi settori e riguardato una miriade di categorie merceologiche diverse. Non stupisce, quindi, come i maggiori marchi del bedding abbiano da tempo implementato strategie di marketing multicanale, in grado di integrare i tradizionali canali di vendita – ai quali il consumatore non rinuncia tanto facilmente, specie per l’acquisto di letti e materassi – con quelli digitali, in grado di intercettare varie esigenze di carattere economico ma anche pratico e logistico.

